Non siamo ai livelli di Jane Fonda e Jennifer Lopez in “Quel mostro di suocera”, ma di certo dopo l’annuncio di un eventuale figlio a 60 anni per Lory Del Santo, fidanzata con Marco Cucolo, la mamma del ragazzo è voluta scendere in campo. E non sembra particolarmente d’accordo…

Parla la suocera di Lory: ‘Per me è una pazzia’

Dalle pagine del settimanale Nuovo, infatti, si legge uno sfogo molto deciso contro il desiderio di maternità assistita della regista di The Lady. A parlare è Lina Cucolo, la suocera:

“Lory ha giù due figli grandi e forse il desiderio di genitorialità potrebbe essere più di mio figlio che suo. Lui ha sempre accarezzato il sogno di diventare padre perché come ragazzo del Sud è sempre stato legato alla famiglia. Penso che l’idea di procreare sia sempre stata tra gli obiettivi di Marco come naturale coronamento di una storia d’amore. Per quanto mi riguarda, non sono mai entrata nelle scelte di vita di mio figlio, però questa mi sembra una pazzia: bisgona essere consapevoli che un bambino ha bisogno di genitori attivi e presenti. Non è un giocattolo.”

Figlio a 60 anni per Lory Del Santo e Marco Cucolo? Prima dovranno lottare contro la suocera

Insomma, una critica aperta e diretta contro l’idea di un figlio a 60 anni per Lory Del Santo, che precisa: “Anche se un figlio è sempre un regalo, in questo caso mi sembrerebbe un dono contronatura. E non credo che Marco e Lory abbaiano bisogno di un bambino per completare una storia d’amore già bella e importante. In fondo, ci sono coppie felicissime senza figli e Marco sapeva a cosa sarebbe potuto andare incontro andando con una donna più grande.”