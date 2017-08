543 CONDIVISI Condividi Tweet

E dopo le prime foto di Caterina Balivo con la figlia arriva un’altra bellissima notizia, che stavolta vede protagonista il mitico autore della colonna sonora di Immaturi (il film): è nato il figlio di Alex Britti, il cantante non ha voluto sollevare troppa attenzione al momento della nascita, ma ora ha deciso di presentarlo ai suoi fan.

Il figlio di Alex Britti: la foto su Instagram e la gioia del papà

Nato a giugno dalla sua compagna Nicole, Edoardo – questo il nome scelto per il bimbo – è il primogenito per l’artista, che il 23 agosto ha compiuto 49 anni. Come la presentatrice partenopea – e molte altre star che utilizzano account social, come Halle Berry o Francesco Renga – il volto del bimbo non è mostrato nello scatto che ha voluto pubblicare su Instagram.

Un gesto che tutela la privacy del piccolo Edoardo, mettendolo al riparo dall’occhio indiscreto del web che – come qualcuno spesso avrà notato – a volte diventa spietato persino con delle piccole creature innocenti. Ricordiamo l’esempio di Bianca Balti allatta in spiaggia, criticata da una pioggia di fan, o le numerose volte in cui Elisabetta Canalis posta uno scatto con la figlia e partono le critiche sul suo modo di essere mamma.

Insomma, nella primissima foto del figlio di Alex Britti il bimbo è messo opportunamente di spalle. La gioia negli occhi del papà, tuttavia, riesce a riempire tutto lo scatto: “Due mesi di gioia infinita”, scrive.

La prima foto del cantante di ‘Solo una volta’ e ‘La Vasca’ con il piccolo Edoardo

A conferma della discrezione e riservatezza del cantante, riportiamo le sue parole a pochi giori dal parto: “Abbiamo scelto di voler vivere questo momento in assoluta privacy e ringraziamo anticipatamente tutti quelli che capiranno la nostra scelta, chi un po’ ci conosce… Non ne sarà così sorpreso”. E a noi la sua decisione piace molto. Auguri!