15 CONDIVISI Condividi Tweet

Arriva puntuale il commento del figlio di Franco Terlizzi, Micheal, a difesa del padre, attualmente accusato di affermazioni omofobe dunrate una conversazione avvenuta all’Isola dei Famosi. È da sabato 24 che la polemica sta infiammando il web, e nessuna prova (ovvero la registrazione del filmato che mostra questo scambio di battute) è ancora venuta fuori.

Il figlio di Franco Terlizzi difende suo padre dalla frase omofobica presumibilmente rivolta a Craig Warwick

Durante un intervento a Pomeriggio 5, parlando dell’infelice (e ancora presunta) frase di papà Terlizzi sui gay, Micheal ha preso le sue difese esclamando: “Sono cresciuto con dei valori che mi ha insegnato mio padre e vi assicuro che nessuno della mia famiglia è omofobo”.

Ecco spiegato il ‘che schifo’ che il naufrago ha detto parlando con il suo compagno d’avventura: Micheal Terlizzi fa luce sulla vicenda, in attesa di video che confermino o smentiscano l’accaduto

Incalzato da Barbara d’Urso, che sta richiedendo le prove di questo episodio spiacevole da giorni, il figlio di Franco Terlizzi continua: “Se l’avesse fatto sarei stato io il primo a prendere mio padre e portarlo a casa. Io sono stato cresciuto da mio padre e conosco i suoi principi. Io ho un video dove mio padre spiega e dice la parola schifoso, ma l’ha detta riguardo all’egoismo di Craig. Mio padre ha dormito senza coperte per 2 notti morendo di freddo e il signor Craig aveva 2 coperte. Anzi è stato Craig a dire allontanati. Diciamo che è Craig che divide le categorie etero e omosessuali, siamo tutti uguali. A me viene da ridere perché è impossibile che mio padre abbia detto quelle cose. Sarà che Warwick non conosce bene l’italiano. Perché poi su una cosa così grave non l’ha detta subito, ma adesso che è uscito? Ora mio padre non può difendersi. I migliori amici di mio padre sono omosessuali”.