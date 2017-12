Il figlio di Nina Moric in condizioni gravi e lei non può vederlo

109 CONDIVISI Condividi Tweet

Disperato il tono dell’intervista in cui si legge del figlio di Nina Moric in condizioni gravi: parliamo, naturalmente, di Carlos, avuto dalla sua precedente relazione con Fabrizio Corona. Non molti sanno che la storica protagonista del video di Ricky Martin non può vederlo quando le pare, anzi. E a questa frustrazione pare si sia aggiunta anche l’angoscia dovuta ad un problema fisico.

Il figlio di Nina Moric in condizioni gravi: ecco cosa sta succedendo a Carlos e perché sua madre è disperata

“Le istituzioni mi hanno tolto un figlio – spiega all’Huffington Post l‘ex modella, che pochi mesi fa ha stupito il pubblico italiano annunciando che sarà capolista di Casapound – ed è proprio contro quelle istituzioni e quella burocrazia che voglio combattere. Se per difendere mio figlio e tutte le madri e i padri che hanno subito la mia stessa tortura devo arrivare in Parlamento vorrà dire che ci arriverò“.

Ed ecco che, dopo aver tirato in ballo la sua vita privata e la famiglia, si sfoga come mai prima: “Mio figlio (che da due anni vive con la suocera, n.d.r.) – precisa – mi è stato portato via in base a dicerie secondo cui io facevo uso di stupefacenti o alcol. Ho fatto tanti test ed è sempre uscito tutto negativo. Però non è cambiato niente. Intanto mio figlio ha dei problemi di salute gravissimi ed io non posso stargli vicino“.

Il motivo di questo impedimento sarebbe proprio la mamma di Corona: “La mia ex suocera come madre ha fallito. Con Fabrizio ha fatto un disastro. Adesso vuole una nuova chance e sfrutta il potere e le conoscenze che il marito Vittorio Corona gli ha lasciato. Vittorio si vergognerebbe per quello che mi sta facendo. Lui era un grande uomo, un giornalista come pochi che aveva legami con chiunque, dai magistrati ai servizi segreti. Oggi sua moglie sfrutta questi contatti per mettere pressione a chi decide, tutto per un suo capriccio“.

Tornando sull’argomento del figlio di Nina Moric in condizioni gravi: “Lui sta sempre peggio-ha confessato – e anche io non sono serena. Spero che Fabrizio esca dal carcere. Anche lui non appoggia ciò che sua madre sta facendo a nostro figlio. Ogni quanto lo vedo? Una volta a settimana per un’ora e mezza, massimo due. Ho fatto un conto delle ore: negli ultimi due anni ho visto mio figlio per otto giorni”.