Filippa Lagerback difende Daniele Bossari da attacchi e speculazioni sul loro rapporto. La modella e showgirl svedese è intervenuta in prima persona per sgombrare il campo da equivoci e gossip insinuanti. Discreta e riservata, stavolta ha messo da parte la sacralità della privacy per il compagno.

I due sono legati sentimentalmente dal 2001. La coppia ha avuto nel 2003 una figlia, Stella, nata a Città di Castello. Sui social Filippa posta quotidianamente dolci scatti privati di loro insieme.

Dopo le minacce di Jeremias Rodriguez, il conduttore ha vissuto un periodo difficile al Grande Fratello Vip. Attraverso la sua pagina Instagram, il celebre volto di Che tempo che fa ha inviato una bellissima dedica d’amore a Daniele. Ma già nel corso del Milano Fashion Week, il reality di Canale5 che vede il compagno tra i concorrenti è stato uno dei suoi argomenti preferiti.

Lagerback, intervenuta alla sfilata di Ermanno Scervino, ha voluto chiarire la sua posizione una volta per tutte. “Hanno scritto di tutto: che siamo in crisi, che sono gelosa… Non c’è nessuna crisi. Siamo una coppia solidissima!”, ha dichiarato ai microfoni di TgCom24.

Filippa Lagerback difende Daniele Bossari: le sue parole

“Non ho mai detto che non andrò al Grande Fratello Vip: chi lo sa!”, ha poi aggiunto. “Daniele? Lo guardo tutte le sere insieme a mia figlia: più io che lei, a dire il vero! Mi sembra stia bene nella Casa. Certo gli mancherà di sicuro la musica e la meditazione”.

“Il dualismo tra Rai e Mediaset? Per noi è stato sempre così! Almeno sappiamo i gossip di entrambi i mondi”, ha poi scherzato Filippa. Dolce e sempre sorridente, ha poi confessato un piccolo segreto della loro vita familiare prima della partenza per la casa di Cinecittà. “Io e Daniele abbiamo fatto la valigia insieme. Ci abbiamo impiegato un giorno intero. Prima di partire la scelta dei vestiti sembra importantissima… Lui ha voluto capi minimal, camicie con collo alla coreana, tshirt e pantaloni basic, uno stile un po’ orientale”.

Near, far, wherever you are…❤️ #TeamBoss #gfvip #FieraDiTe Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback) in data: 26 Set 2017 alle ore 22:42 PDT