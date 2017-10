0 CONDIVISI Condividi Tweet

Filippa Lagerback racconta cosa la lega a Daniele Bossari in un’intervista concessa a Vanity Fair. La showgirl svedese dal carattere riservato, solare e gentile ha sempre tenuto la sua vita privata lontana dai riflettori. Da quando la sua metà è nel cast del reality più seguito della tv, non ha potuto fare a meno di sbilanciarsi e dimostrargli tutto il suo amore.

Il celebre volto di Che tempo che fa sta facendo commuovere tutti sui social con i suoi post d’affetto verso il conduttore. Il loro sentimento non è mai stato pubblicizzato, così come la figlia Stella di 14 anni. Almeno fino alle ultime settimane.

Dopo la lettera d’amore che ha colpito al cuore gli spettatori del Grande Fratello Vip e le parole su Fazio e il suo compagno, tra lavoro e sentimenti, Filippa ha spiegato il legame speciale sorto tra i due. “Sono innamorata come una quindicenne, Stella mi prende in giro”, ha rivelato a Vanity Fair. “Quando sento che Daniele parla di me, di nostra figlia, mi salta il cuore in gola. Vederlo piangere, è un’emozione immensa. Lo amo profondamente, è l’uomo che ho sempre voluto al mio fianco”.

Una love story nata per caso e sbocciata nel tempo. “Lui mi ha definito la ‘donna dei suoi sogni’ dopo avermi visto in una pubblicità di una birra che avevo fatto nel 1994”, ha detto. “Ci siamo, però, conosciuti più tardi: era il 2000, lui conduceva Fuego e io viaggiavo molto per lavoro. Ovunque mi trovassi, arrivava sempre un suo fax d’amore. Li conservo ancora tutti. Ero impegnata, per lui ho lasciato tutto. Vivevo in Svizzera, mi sono trasferita a Milano”.

Lagerback e Bossari hanno trascorso quasi vent’anni una accanto all’altro. Tra sentimenti profondi e crisi passeggere, il loro amore è diventato ancora più forte: “Le crisi ci sono, ma non bisogna mai mollare alla prima difficoltà. Ci vuole pazienza, dialogo, comprensione. Bisogna avere la forza di lasciare all’altro, quando serve, il giusto spazio. Se c’è amore, se c’è la voglia di stare insieme, si continua ad andare avanti. Mai mollare perché se si resta, si può avere poi la fortuna di scoprirsi innamorati come il primo giorno”.

