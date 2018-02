27 CONDIVISI Condividi Tweet

Conosciamo la lista degli invitati al matrimonio, sappiamo dei periodi difficili che lui ha attraversato nel corso degli anni ma è la prima volta che viene fuori con tale onestà ed intimità il racconto di quella volta in cui Filippa Lagerback voleva lasciare Bossari…

Filippa Lagerback voleva lasciare Bossari: il racconto

Mentre il suo amato si dedica al suo nuovo ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi, la bella presentatrice di Che Tempo Che Fa concede una bella intervista a Verissimo in cui, complice l’ottimo periodo che i due stanno attraversando, si lascia andare a confidenze anche più riservate: «Dopo 17 anni e dopo un periodo difficile ci si può ritrovare e amarsi come il primo giorno» ha confessato infatti in studio.

Ecco poi il racconto di quando Filippa Lagerback voleva lasciare Bossari: «Sono arrivata a dire a Daniele che ero disposta a lasciarlo andare per fargli ritrovare la sua felicità, perché quella era più importante di noi. Per me era più importante che lui ritrovasse la sua luce negli occhi», riferendosi principalmente alla sua carriera lavorativa.

La confessione della presentatrice sulla relazione con Daniele Bossari

«Daniele è molto sensibile e creativo e si identifica con il suo lavoro – spiega, infatti, la presentatrice – Ha detto no troppe volte a varie proposte di lavoro, facendosi un po’ di terra bruciata intorno. Il suo percorso di rinascita è iniziato quando ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip», ha commentato.

Adesso, però, il sole splende alto sul loro amore e sul loro rapporto. In coda al suo racconto e alla sua confessione, Filippa ha chiosato: «Sono molto innamorata. Io voglio proprio stare con questo uomo».