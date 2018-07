20 CONDIVISI Condividi Tweet

L’ultima dichiarazione di Filippo Bisciglia sulla malattia che lo tormenta da quando era bambino: ecco il racconto del celebre presentatore di Temptation Island. Una storia di grande coraggio e determinazione ma, in alcune circostanze, anche di tremende sofferenze. Come quando ha perso l’uso delle gambe per quasi 24 mesi…

Filippo Bisciglia sulla malattia: “Per due anni non ho camminato, ma ecco come l’ho sconfitta”

41 anni, presentatore di successo (leggi i commenti e gli aggiornamenti sulla terza puntata dell’edizione 2018) e di recente un caso noto di morbo di Perthes, una malattia degenerativa che colpisce prevalentemene i maschi in età pediatrica.

Ecco il racconto di Filppo Bisciglia sulla malattia: “Dai due ai quattro anni non ho potuto camminare. Mio nonno mi ha costruito una macchinetta con le rotelline e mi portavano in giro così”. Quello che ha di sicuro cambiato la sua vita è stato l’incontro con il professor Milella, un vero e proprio luminare del suo campo: “Sono nei libri di medicina. Sono stato il primo bambino a non rimanere zoppo. Questa esperienza mi ha forgiato il carattere: la voglia di vincere viene da lì”.

Significativo e commovente un suo ricordo d’infanzia, durante una gara con altri bambini: “Avevo una gambina di ferro e uno scarpone grande per bilanciare la differenza tra gli arti. Ricordo il rumore che faceva sull’asfalto, ma ho vinto”.

Le confessioni del presentatore sulla sua vita privata

Sulla sua vita privata non si è sbilanciato, a parte condividere con i suoi followers la sua scelta di essere ‘pescetariano’, ovvero vegetariano ma con l’aggiunta di alimenti a base di pesce.

Di lui sappiamo che nel 2006 è stato un concorrente del Grande Fratello, poi è passato per Tale e Quale Show per poi, infine, approdare a Temptation Island. Sorridente e scanzonato, di carattere si definisce “Puntiglioso, secchione, permaloso, rompiscatole”.