Il primo film di Fabio Rovazzi arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo anno. Non c’è da stupirsi, dato che un personaggio scanzonato e divertente come lui collaborerà con Gennaro Nunziante. Il regista è autore di numerose pellicole di Checco Zalone e di intrattenimento e risate la sa lunga. Basta guardare, poi, i videoclip al limite del comico di Rovazzi per capire che se ne vedranno delle belle.

Il film di Fabio Rovazzi sarà prodotto dalla Disney

Il progetto è stato presentato a Ciné – Giornate di cinema di Riccione dallo stesso Nunziante e sarà prodotto dalla Disney. La pellicola si intitolerà Il vegetale e arriverà nel 2018. Il regista ha parlato del suo prossimo lavoro con grande ironia: “Visto che le sale sono piene è inutile fare un altro film che faccia i soldi, non voglio essere banale, voglio fare un flop”.

Nunziante continua, poi, scherzando anche su Rovazzi: “ll primo ingrediente di un flop sono produttori incapaci e per questo pur di non pagare gli attori mettono i pupazzi nei film. Poi serve anche un protagonista sconosciuto e incapace e in virtù di questo penso di aver trovato la persona giusta in Fabio Rovazzi”.

Rovazzi: “Ho rovinato la discografia italiana”

Se qualcuno pensa che Rovazzi possa essersi offeso alle parole del regista, sbaglia di grosso. In realtà, il ragazzo riesce ad essere molto auto-ironico sull’argomento: “Dopo aver completamente rovinato la discografia italiana mi sembra giusto rovinare anche il cinema. […] Un film che mi ha svoltato la vita? Natale in India (scherza riferendosi alla sua cultura cinematografica, ndr)“. Di certo, quello del rapper milanese è un buon modo di rispondere alle critiche di coloro che non gli riconoscono alcun talento. In fondo, col suo ultimo singolo Volare è riuscito a strappare un featuring con un grande della musica nostrana: il video di Gianni Morandi e Rovazzi è già cult. Senza contare che, la scorsa estate, il non-cantante ha scalato le classifiche col tormentone Andiamo a Comandare facendo ballare tutta Italia.