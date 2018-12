9 CONDIVISI Condividi Tweet

A volte ritornano, e a volte finiscono: lunedì 10 dicembre 2018 va in onda il gran finale del GF Vip 3. Anche questa edizione volgerà al termine dopo alti e bassi, scatenando le tifoserie degli ultimi superstiti della celebre casa di Cinecittà: ecco qualche anticipazione di quello che li aspetta.

Anticipazione e pronostici finale del GF Vip 2018

Sono rimasti in 6 in gioco, e si tratta di Silvia Provvedi, Andrea Mainardi, Walter Nudo, Francesco Monte, Walter Nudo, e Benedetta Mazza / Stefano Sala (che sono attualmente in nomination, in attesa di capire chi potrà spuntarla come finalista).

In una recente intervista ad Ilary Blasi prima della finale del GF Vip la presentatrice, che ha animato questa terza edizione insieme ad Alfonso Signorini, ha svelato che mai come quest’anno è davvero molto difficile fare previsioni di alcun tipo. L’anno scorso il suo sesto senso le aveva suggerito Daniele Bossari – anche sull’evidente e schiacciante scia di popolarità che l’aveva accompagnato durante le puntate.

Stavolta, però, il pubblico sembra abbastanza spaccato: da un lato Andrea Mainardi, che con la sua pacatezza ed il suo non uscire dalle righe, dimostrandosi in più di un’occasione un bravo ragazzo ed un ottimo ascoltatore, è riuscito a conquistarsi la fiducia degli spettatori. Molte cronache rosa hanno già designato lui come vincitore certo…

Il pubblico si è diviso in due: da un lato il “bravo ragazzo”, dall’altro l’attore, già vincitore dell’Isola dei Famosi

Walter Nudo, d’altro canto, ha affascinato molti fan con la sua emozionante storia con Celine, ma anche con il suo rapporto con la spiritualità e la meditazione: “Dal tuo ingresso in caverna avevamo già capito che ci avresti fatto vivere grandi emozioni…sei unico!”, scrivono sui canali social del fan club dell’attore.

Se vincesse anche questo reality, sarebbe a quota 2: chi lo ricorda, infatti, nell’ormai lontano 2003, arrivare primo all’Isola Dei Famosi?