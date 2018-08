196 CONDIVISI Condividi Tweet

Per chi lunedì 6 agosto non era davanti alla TV a godersi l’ultima puntata di Tutto può succedere, ecco una veloce panoramica su cosa è successo dopo la fine di Temptation Island 2018.

Un mese dopo la fine di Temptation Island e dopo lo speciale conclusivo trasmesso in TV lunedì 6 agosto 2018

Come molti ricordano, a lasciare per primi il reality sono stati Valentina e Oronzo: litigi, polemiche e tentativi di scuse da parte di lui – con tanto di occhiali lanciati nel fuoco del falò. E adesso? A quanto pare i due hanno superato tutto: “È stata un’esperienza dura. “Per il momento posso dire che c’è il cambiamento, lo vedo molto presente, parliamo molto di più, adesso ci guardiamo negli occhi, prima non lo avevamo mai fatto”.

Anche Oronzo racconta la sua versione: “Sono cambiato. Quando mi ha detto no ho sofferto assai proprio, lei deve essere la mamma dei miei figli. La voglio sposare“. E la sua debolezza per le donne? “Le guardo ma non le fisso” confessa.

Passiamo adesso a Ida e Riccardo e l’urlo “La mia Geeeemmmaaaaa”, quando la Galgani l’ha raggiunga sull’isola. I due – oltre ad aver regalato una ‘perla di trash televisivo’ particolarmente indimenticabile di questa edizione – pare stiano ancora insieme. Ecco cosa racconta l’ex volto di U&D: “Lui mi chiama la sera del ritorno a casa e mi chiede se il giorno dopo può venire a vivere da me.” Qualche difficoltà ancora c’è, così come qualche strascico di gelosia nei confronti di Davide: “Facciamo la guerra e facciamo l’amore”.

La fine di Temptation Island ha lasciato ‘in sospeso’ anche il rapporto tra Raffaela e Andrea, che durante l’un “Ma mi spieghi che cosa ho fatto io?”, di fronte alle innumerevoli accuse della fidanzata. Un mese dopo li ritroviamo così: “C’era tanta voglia di stare insieme e recuperare il tempo perso perché mi è servito a capire che lei è la donna della mia vita” dichiara Andrea. E lei aggiunge: “Adesso c’è tanta voglia di fare tutto insieme. Lui è cambiato tantissimo, è anche geloso e mi fa piacere. La notte dormiamo insieme e lo trovo attaccato a me”. “Ho capito che la amo troppo” esclama lui, prima di annunciare che presot andranno a vivere insieme.

Le ultime coppie della lista, e poi via verso il prossimo reality Mediaset

E Martina e Gianpaolo? Pare che lei abbia trovato definitivamente il coraggio di lasciarlo, e attualmente entrambi vivono le loro vite da soli. Lui sembra un po’ meno felice della scelta: “Era la mia spalla forte”.

Anche la storia di Lara e Michael è naufragata del tutto: lui continua a rimanere i contatto con la single Rita, a differenza di quanto pensasse lei – che lo apprende proprio in diretta TV, davanti a Filippo Bisciglia: “Io non voglio più tornare con Michael, merito di meglio”.

In fine, Giada e Francesco: “Ci siamo ritrovati, io sono felice. Sono libera solo se sto con lui”conclude lei. E il pubblico aspetta Temptation Island Vip.