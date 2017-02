74 CONDIVISI Condividi Tweet

Il suo inno alla vita ha conquistato pubblico e critica a Sanremo. Ora esce allo scoperto e svela un particolare che non tutti conoscevano: Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco sono una coppia di successo non solo al lavoro. La cantante, vincitrice annunciata di quest’edizione del Festival, ha rivelato a tutti il suo legame sentimentale con Di Francesco, suo produttore e arrangiatore nonché professore della scuola di Amici.

“Lui c’è ancora. Siamo aperti, non chiusi: per questo forse non ci stanchiamo”, ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair. “Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”. Soprattutto se la differenza d’età è tanta: lei compirà 63 anni il prossimo 4 aprile, lui di anni ne ha 36. Ma non smette mai di amarla e di ricordarle “di essere bella”.

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, che coppia!

“È vero, il desiderio cambia dopo i 60 anni. Le forze non sono più le stesse, ma l’importante è non straziarsene. Giocare sempre”, ha spiegato. “La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”. Specie per chi è sempre in grado di entusiasmare la platea dell’Ariston come lei: ecco il video di Che sia benedetta.