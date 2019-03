4 CONDIVISI Condividi Tweet

La cerimonia dei David di Donatello 2019 ha premiato molti, moltissimi vincitori, ma anche qualche sconfitta: il giorno dopo lo spettacolo, infatti, sono arrivate dichiarazioni in cui Fiorello critica Carlo Conti per la sua conduzione.

Fiorello critica Carlo Conti: “Una passerella di premi senza show, argomenti di una tristezza infinita”

Le parole del presentatore siciliano sono state molto incisive e hanno descritto senza mezzi termini la sua personale ricezione del celebre premio cinematografico: “È stata una passerella di premi senza show, lo spettacolo era assente. Se è cosi, non lo fare in prima serata su Rai 1”, ricorda ai suoi fan, sottolineando la scelta – a suo giudizio sbagliata di non trasmetterli più su Sky, come le edizioni condotte da Alessandro Cattelan.

Proseguendo con il discorso, forse comincia a venir fuori che non è che Fiorello critica Carlo Conti e la sua professionalità. Il problema, ribadisce, rincarando la dose, sono le scelte che stanno dietro lo show – comprese quelle dei film in gara: “A parte il momento di Muccino, che era dedicato al pubblico che va a vedere questi film, io francamente a parte Dogman, Loro, e quello di Guadagnino gli altri film non li conoscevo, non ne avevo mai sentito parlare. Un po’ se la cantano e se la suonano. C’erano cinquine di film che erano disgrazie, cinque argomenti pesanti, come se la commedia – noi che eravamo la patria della commedia – non esistesse per questo tipo di premi”.

Non c’è spazio per la commedia, ed i ritmi della premiazione ne risentono: la critica dello showman siciliano ai premi del cinema italiano

“Da sempre sono cosi, non si tratta di presentazione, è il cinema italiano. Per loro il pubblico non esiste, ci facciamo la nostra bella festicciola e ci premiamo. Gli argomenti erano di una tristezza infinita. Mi piacerebbe un giorno che venisse premiata una bella commedia”.