1 CONDIVISI Condividi Tweet

Suo fratello Beppe ha da poco affascinato il pubblico con la sua interpretazione de I Fantasmi di Portopalo: mentre il pubblico vorrebbe entrambi i fratelli a Sanremo, spuntano fuori alcune dolci fotografie di Rosario Fiorello innamorato. Degli scatti che fanno sembrare il fratello maggiore quasi un adolescente alla prima cotta!

Lui e Susanna Biondo – rispettivamente 56 e 52 anni – sono sposati da ben 14 anni e hanno due figlie: Olivia, di 24 anni, che la moglie ha avuto da una precedente relazione, e Angelica, di 11 anni.

Rosario Fiorello e l’amore delle sue donne

Il settimanale Chi li ha beccati mentre passeggiavano ambilmente a Roma, prima di andare a pranzo insieme. C’è da dire che il celebre conduttore di Edicola Fiore è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, non è una di quelle star da rivelazioni eclatanti o da zero privacy, anzi.

Cosa si nota dalle fotografie rubate a Fiorello innamorato

Stavolta, però, grazie a degli scatti rubati, viene fuori un Fiorello innamorato, non semplicemente lo showman che tutti conosciamo: un uomo che ama ancora passeggiare mano nella mano con la sua donna, che la coccola, le sussurra cose all’orecchio, e che è felice di sentirsi beato tra le donne quando anche la 24enne Olivia li raggiunge per andare insieme al ristorante. Per lui è come se fosse la sua prima figlia, ed il sorriso dell’allegro trio non fa che confermare questa bella serenità familiare.

Che si sa, nel mondo dello spettacolo non è da dare poi così per scontato…