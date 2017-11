3 CONDIVISI Condividi Tweet

Fiorello racconta la perdita del padre in una lunga intervista a cuore aperto concessa a Vanity Fair. Lo showman siciliano, nato a Catania nel 1960, ha ripercorso per la prima volta quei convulsi momenti accaduti ventisette anni fa, ma rimasti impressi per sempre nella sua mente.

“Tra qualche mese compirò 58 anni, l’età che aveva mio padre quando morì”, ha rivelato. “Ci penso, con ansia sottile e malcelata scaramanzia, quasi ogni giorno”.

Rosario, che nella stessa intervista a Vanity Fair aveva detto la sua sullo scandalo Weinstein, ha ricordato quella sera del 1990. “Ero a Sanremo per il Festival e verso le 23 telefonai a casa per salutare i miei genitori. Avevo la mania di avvisarli, di fargli sapere dove fossi, persino di tirarli giù dal letto pur di fornire latitudini e coordinate. ‘Mamma sono in pizzeria, papà entro al cinema’”.

“Non li trovai. ‘Saranno a Letojanni’, mi dissi. Li cercai prima a casa di uno zio e poi da mia cugina Nina”, ha spiegato. “Dalla tribù familiare, alla fine, la voce lontana di un altro parente: ‘Che ci fai tu lì?’. ‘Eh Rosà, tuo padre si è sentito male’. ‘È morto, vero?’. Ballava con mia madre. Disse: ‘Ho dimenticato le sigarette, vado a prenderle’. Lo trovarono nel parcheggio, vicino alla macchina, alla festa di Carnevale”.

Fiorello racconta la perdita del padre

“Fu una botta spaventosa”, ha confessato Fiorello. “All’epoca non c’erano ancora i cellulari e mi misi al volante anch’io. Raggiunsi il villaggio Valtur di Pila, in Valle d’Aosta, per parlare con mio fratello. Aprì la porta della sua stanza alle 6 del mattino, era molto assonnato e non capiva: ‘Da adesso dobbiamo fare da soli, Beppe. Papà non c’è più’. Arrivammo stravolti all’aeroporto di Torino che l’alba era passata da un pezzo. Eravamo in lista d’attesa e andai dritto dall’addetto alle partenze”.

“‘Senta, scusi. Io e mio fratello abbiamo appena perso nostro padre, quindi su quel volo per la Sicilia dobbiamo salire e su quel volo saliremo. Possono fermarci soltanto i Carabinieri’. Pronunciai queste parole senza enfasi, con un dolore che lo investì in pieno. Fu umano. ‘Non si preoccupi, partirete’. Papà non sopportava l’idea di perdere un figlio, ripeteva spesso: ‘Voglio andarmene prima di voi’. Il signore lo accontentò”.