Sembrava non potesse andare peggio, ma non è così: lo scandalo a Hollywood che vede protagonista Harvey Weinstein non si ferma. Dopo Asia Argento, anche un altro vip italiano decide di uscire dal silenzio. Vengono fuori, infatti, inaspettate dichiarazioni di Fiorello su Weinstein riguardo alcune minacce che l’attore ricevette dal produttore solo per aver rifiutato un copione. L’ex conduttore di Edicola Fiore l’ha raccontato ai microfoni di Il Socialista, suo nuovo show che va in onda in diretta su Facebook.

Le rivelazioni inaspettate di Fiorello su Weinstein

Rosario Fiorello riesce a sdrammatizzare anche le situazioni più difficili con la sua verve. Tempo fa Weinstein gli avrebbe offerto una parte in un suo film e lui, dopo aver gentilmente rifiutato, avrebbe ricevuto una lettera contenente la minaccia che non avrebbe mai più lavorato in un film statunitense: “È per questo che non mi avete mai visto in Guerre Stellari e Rocky“, ironizza l’attore.

L’incontro tra i due avvenne quando, nel 1999, Fiorello partecipò al film Il talento di Mr Ripley diretto da Anthony Minghella. La pellicola fu prodotta da Weinstein e i protagonisti erano Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow: “All’epoca la Paltrow era fidanzata con Ben Affleck e alle feste poteva capitare di incontrare Weinstein che, con atteggiamento godone, seduto sul divano con le gambe aperte, ordinava champagne anche per darlo da bere alle piante“. Qualche anno dopo l’attore fu ricontattato per una piccola parte in una nota pellicola statunitense, ma non poteva sapere che il rifiuto a parteciparvi avrebbe segnato la sua carriera oltreoceano.

Harvey Weinstein a Fiorello: “Tu non sai chi sono io”

Qualche anno dopo aver conosciuto Weinstein, Fiorello fu contattato per il film Nine. Qui avrebbe dovuto interpretare un cantante italiano che si esibiva al piano in una scena. Il comico siciliano ha rifiutato, conscio del fatto che i tempi di registrazione per una singola scena sarebbero stati lunghissimi. Tra una battuta e l’altra, l’attore racconta la sua versione: “Fu a quel punto che la società di produzione cinematografica di Harvey Weinstein mi inviò una lettera a sua firma. Mi scrisse che non potevo non accettare e che lui non poteva tollerare che un signor nessuno come me gli dicesse di no. Mi scrisse che Minghella aveva molta stima di me e cose tipo ‘come osi rifiutare’ e ‘tu forse non hai capito a chi hai detto no’, con una conclusione del tipo ‘dopo questo rifiuto, non lavorerai mai più in America“.