Dopo le minacce di Corona a Ilary e consorte, arriva anche la dichiarazione ufficiale di Flavia Vento su Totti e questa presunta ‘notte d’amore’ di 13 anni fa che sta scatenando il putiferio nelle cronache rosa del mondo dello spettacolo.

Flavia Vento su Totti: la showgirl risponde alle domande della D’Urso e dice la sua sullo scandalo che ha tirato in ballo Corona

Per chi non avesse seguito la premessa: l’ex fotografo dei vip, durante l’ultima puntata del GF Vip, è arrivato ai ferri corti con Ilary Blasi, ricordandole che molti anni fa suo marito è stato accusato di averla tradita proprio con la bionda showgirl. Nonostante la versione di Totti contenuta nella sua autobiografia smentisca l’accaduto, l’ex di Belen continua a dire che la verità deve ancora venir fuori.

A questo punto, Barbara D’Urso ha convocato la showgirl a Pomeriggio 5 per scucirle una dichiarazione e andare in fondo alla questione. Ed ecco cos’ha risposto Flavia Vento su Totti e lo scandalo di 13 anni fa:

“No comment. Che devo dire? Sono passati 13 anni. Fabrizio Corona o Ilary Blasi? Mi stanno simpatici entrambi. Anche Francesco Totti, che ha scritto un bel libro». Insomma, un vero e proprio tentativo di stemperare gli animi e far calmare il polverone che si è sollevato in questi giorni.

Le furiose reazioni del web

Sui social però questa sua dichiarazione non ha convinto, e sono in molti a criticare il suo comportamento: “Perché non esci le palle e dici al mondo che tutto ciò che ha affermato e continua ad asserire corona per rovinare gratuitamente la famiglia Totti/Blasi sono tutte caz*ate! La sua più grande sconfitta è la vittoria del loro amore.. E tu invece di buttare mer*a tacendo insieme a quell’essere insulso che è nato solo per rovinare il mondo.. Esci le palle e prendi posizione oppure vergognati insieme a lui!“.

Insomma, il sospetto è che o la showgirl voglia coprire Corona, o che voglia coprire Ilary e Totti. Nel frattempo, Mario Balotelli sostiene la moglie dell’ex capitano della Roma.