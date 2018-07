107 CONDIVISI Condividi Tweet

Sorpresa: dopo soli otto mesi dall’annuncio ufficiale del loro imminente divorzio, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono tornati insieme! A spifferare questo pettegolezzo sono le cronache rosa, che raccontano di una vera e propria riappacificazione coniugale.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono tornati insieme: la notizia fa il giro del web, ma cos’ha fatto nascere questa teoria?

“Più forte è il carattere, più fragile è l’anima. La durezza apparente è la corazza di chi ci ha messo troppo cuore e non vuole soffrire più.” scriveva qualche mese fa la bella presentatrice di Made In Sud sul suo profilo Instagram. Della loro separazione se n’è parlato molto in giro, fino alle ultime voci, che raccontano di come il magnate abbia ‘bloccato’ la sua ex dolce metà nel presentarsi ai casting del Grande Fratello Vip.

Un atteggiamento quasi ‘protettivo’ che, a quanto pare, preannunciava quello che adesso si cerca di confermare: Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono tornati insieme. La ‘certetzza’ verrebbe da uno scatto realizzato dal settimanale Chi, che ritrae un tenero bacio della presentatrice al proprietario del Bilionaire.

Uno scatto realizzato dal settimanale Chi mostra un attimo di tenera complicità

Non che i rapporti tra di loro si fossero particolarmene inaspriti: lei stetssa aveva dichiarato che l’affetto tra loro c’è sempre, così come l’attenzione e la presenza costante con il figlio Nathan Falco. Tuttavia, stavolta, pare che la coppia sia stata avvistata mentre prendeva lo stesso aereo (verso Roma) e successivamente la stessa auto a noleggio. Quello che si intravede nel loro ‘saluto’ rubato dalle foto dei paparazzi è una certa complicità… C’è aria di riappacificazione?

In fondo proprio la Gregoraci, salutando il 2018 che arrivava, aveva scritto: “Nella vita si cade e ci si rialza sempre, basta crederci fino in fondo senza mollare mai.” Chissà che abbia predetto il futuro della sua storia!