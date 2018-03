1 CONDIVISI Condividi Tweet

L’Isola dei Famosi ha trovato il suo nuovo Raz Degan: Flavio Montrucchio. L’attore e conduttore, celebre ex volto del Grande Fratello, non è tra i naufraghi in Honduras. La sua presenza, però, aleggia costantemente nei pensieri di sua moglie, Alessia Mancini. I due sono sposati dal 2003 e hanno due figli: Mya (nata nel 2008) e Orlando, nato nel 2015. La mancanza da casa per partecipare al reality di Canale 5 si fa sentire. Così Alessia Marcuzzi le ha fatto una sorpresa. La conduttrice si è collegata con la Palapa e ha fatto credere alla showgirl di dover superare una prova per raddoppiare la razione di riso settimanale. Arrivata in un punto preciso della spiaggia, Alessia ha trovato il marito ad attenderla su una barca.

Flavio Montrucchio, figli e moglie nei suoi pensieri

Mancini, già in lacrime per i figli durante le settimane precedenti, è scoppiata a piangere e gli ha urlato: “Tu hai la chiave del mio cuore, io ti amo”. A quel punto, la dichiarazione d’amore di Montrucchio ha fatto commuovere il pubblico. “Sono arrivate parecchie denunce per istigazione, superbia, tirannia e strategia occulta”, ha detto l’ex gieffino. “Tanta gente, però, si è offerta di difenderti perché sei la più dolce, la donna migliore e la mamma più brava al mondo. Non cambierei nulla di te, nemmeno i tuoi difetti perché sei esattamente come ti ho conosciuto 15 anni fa. Ho capito che saresti stata la donna che mi avrebbe cambiato la vita”. La coppia si è poi tuffata in acqua e si è scambiato un bacio appassionato.

Flavio Montrucchio oggi: papà e marito ideale

Le romantiche parole dei due hanno colpito molto anche gli opinionisti in studio. Peccato che questo idillio romantico non sia servito a molto. Montalbano in replica (con 6,9 milioni di spettatori e share del 28.4%) ha staccato nettamente l’Isola (4,3 milioni, share del 23.3%). Per chi l’avesse persa in diretta, la sorpresa per Alessia è disponibile sul sito Mediaset.