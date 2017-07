0 CONDIVISI Condividi Tweet

Flavio Montrucchio e moglie sempre più innamorati. L’ex gieffino rivela in un’intervista al settimanale Intimità tutto l’amore che dopo molti anni lo lega ancora alla consorte Alessia Mancini. I due si sono conosciuti in quanto entrambi star del piccolo schermo e da allora non si sono più lasciati. Ex concorrente del Grande Fratello lui, brillante showgirl lei. La coppia è riuscita a metter su una famiglia solida e molto bella crescendo i due figli Mya e Orlando.

Flavio Montrucchio e moglie: “Alessia è il prototipo di mamma moderna”

Montrucchio ad oggi è padrone di casa del programma 4 Mamme insieme a Georgia Luzi. Nonostante gli impegni lavorativi, riesce ad esserci sempre per la famiglia. “Sì, sono sempre stato molto presente e attivo. Ho la fortuna di fare un lavoro che non ha orari fissi, anche se poi mi capita di stare lontano da casa un mese di fila. Quando ci sono, però, porto i miei figli a scuola, li vado a prendere, li accompagno a danza, in piscina. Insomma, tutto quello che serve, lo faccio senza problemi”, svela il conduttore.

Flavio e Alessia sono sposati da molti anni ed il loro matrimonio è sempre più solido: “Spesso mi hanno chiesto come faccio a essere ancora sposato con la stessa donna, cosa che, a chi lavora nello spettacolo, sembra incredibile. Non lo so, forse dipende davvero dal fatto che mi sento prima di tutto una persona come tutte le altre. E sono sicuro che anche Alessia si senta così”. Flavio Montrucchio e moglie hanno un feeling perfetto. L’attore non perde occasione per lodare le doti della Mancini come madre modello: “Alessia è il prototipo della mamma moderna. Tiene alle regole della tradizione, ma lascia che i figli seguano le loro passioni, li stimola a fare nuove esperienze, li aiuta, li sostiene e li sprona. E poi è molto attenta a uno stile di vita sano, a un’alimentazione biologica. Siamo molto in sintonia in questo, come in tutto il resto, d’altronde. Se dovessi darle un voto…super promossa, senza dubbio”.

Montrucchio parla dell’esperienza al Grande Fratello

Nell’attesa che cominci il Grande Fratello Vip 2017, viene spontaneo domandare all’ex gieffino di ricordare i tempi all’interno della casa più spiata d’Italia. “Purtroppo ho qualche anno di più e molti capelli bianchi in più. Quell’esperienza appartiene a una vita fa. Talmente lontana che, in tutta sincerità, mi ricordo solo il giorno in cui sono entrato nella casa e quello in cui ne sono uscito”, rivela. Il reality è stato d’aiuto alla sua carriera? “No, macché, sempre in salita. In 16 anni ho studiato tanto, mi sono impegnato tanto e sono anche stato tanto fortunato. In questo lavoro non basta essere bravi per avere successo: devi avere il destino dalla tua e la capacità di sfruttare le occasioni che ti si presentano”.