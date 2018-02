1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la mitica gag de lo ‘scorfano’ (VIDEO), trasmesso sui suoi canali social, l’affascinante ex protagonista di CentoVetrine si lascia andare ad alcune confessioni più serie sulla sua amata: Flavio Montrucchio parla di Alessia Mancini all’Isola.

La confessione della sua dolce metà: ecco che Flavio Montrucchio parla di Alessia Mancini all’Isola e svela i suoi comportamenti

Nel clima di tensioni e giochi ancora aperti – dopo la fake news della possibile chiusura a causa del canna-gate e, soprattutto, nonostante il ritiro di alcuni concorrenti – l’ex showgirl tiene duro e non mostra segni di cedimento in Honduras. Da casa la sua famiglia la segue, figli compresi ( Mya, 9 anni, e l’ultimo arrivato, Orlando, 2).

Tra le protagoniste di questa edizione non è una di quelle che si è lasciata capire in maniera immediata, chiara ed intellegibile, a causa probabilmente della sua riservatezza caratteriale. Dal modo in cui Flavio Montrucchio parla di Alessia Mancini, tuttavia, vengono fuori teorie ed opinioni sul suo modo di condurre il gioco all’interno del reality.

Secondo il parere dell’ex gieffino, la Macini “Sta vivendo un’esperienza difficile dal punto di vista fisico e mentale, però so che lei non si abbatte facilmente, anzi le avversità la aiutano a mettere in luce le sue qualità”. Rispetto all’affiatamento con il resto dei naufraghi, Montrucchio aggiunge: “Ha un carattere deciso, o la ami o la odi. Quando incontra altre personalità forti è facile che ci siano scontri”.

Con chi ha un legame speciale la naufraga? Lo svela Flavio durante un’intervista di TV Sorrisi e Canzoni

Con chi ha (o potrebbe avere) il rapporto migliore? Con la Atzei? “Mi pare abbia legato, spero diventino amiche – commenta Flavio, che su Rosa Perrotta invece dice: “Non ci va molto d’accordo, ma per alcuni versi si somigliano, anche Rosa ha voglia di fare, forse in una situazione normale potrebbero diventare amiche”.