Flavio Montrucchio senza Alessia Mancini: la sua esperienza da ‘mammo’

Come se la sarà cavata Flavio Montrucchio senza Alessia Mancini con i figli Mya e Orlando mentre lei era a L’Isola dei Famosi 2018? Di sicuro è stata un’esperienza difficile per l’ex gieffino, dato l’affiatamento e l’amore che lo lega alla sua compagna. Per fortuna tutto si è svolto al meglio, Alessia è tornata dall’Honduras e la famiglia si è ristabilita. Il conduttore di 4 Mamme, comunque, non è mai rimasto solo grazie ai consigli di tata Roberta.

Flavio Montrucchio senza Alessia Mancini: “Mia moglie aveva bisogno di quest’esperienza”

Montrucchio parla di come ha accudito Mya e Orlando durante l’assenza della compagna: “Ho portato i bambini a scuola, li accompagnavo a danza e a nuoto. Ho chiesto anche consiglio a tata Roberta che avevo a disposizione sul set. È stata fondamentale soprattutto per il più piccolino”. Tata Roberta è uno dei pilastri del programma 4 Mamme e non si è mai risparmiata nell’aiutare Flavio ogni volta che il ragazzo ne avesse avuto bisogno.

Ad ogni modo, l’ex concorrente del Grande Fratello è soddisfatto del percorso della sua Alessia: “Sono contento per mia moglie, aveva bisogno di fare questa esperienza, abbiamo tutti fatto il tifo per lei. Siamo sposati da 15 anni con amore e si è molto dedicata alla famiglia”. Insomma, con queste parole Flavio lascia intendere che la Mancini ha sacrificato per molti anni la sua carriera per fare la mamma a tempo pieno. Forse è per questo che l’ha spinta a rimettersi in gioco partecipando al reality di Alessia Marcuzzi.

La gioia di Montrucchio per il ritorno di Alessia

Che Alessia gli sia mancata molto lo si evince dai numerosi post d’amore e di sostegno che Flavio le ha dedicato su Instagram nel corso dei tre mesi di assenza. Ora che è tornata non la lascia andar via e ringrazia che finalmente l’Isola gli abbia restituito la sua compagna: “Finalmente! grazie isola per avermela ridata…anche meglio di prima!!“.