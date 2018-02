1.1k CONDIVISI Condividi Tweet

Un presunto flirt Hunziker Favino ha animato la conferenza stampa della terza giornata di Sanremo 2018. Tutta “colpa” dell’esibizione dei due sulle note di Despacito, il tormentone latino di Luis Fonsi. Una performance scatenata quella della coppia dei conduttori, nata dopo il solito gag in cui l’attore finge di voler introdurre un momento culturale dedicato alla poesia di Garcia Lorca.

La voglia di ballare diventa assoluta e così Pierfrancesco molla il leggio e trascina anche Claudio Baglioni nella danza. Non prima di lanciarsi in un ballo senza freni con Michelle. Il risultato è stato molto apprezzato, sia dal pubblico in sala all’Ariston che da casa via social.

La scelta del brano secondo molti non è casuale. Probabilmente si tratta di un “suggerimento” dato da “qualcuno”. Poco prima dell’inizio del Festival, abbiamo visto Favino con i Jackal per Operazione Sanremo: la prima puntata di una web serie che il collettivo, famoso per le sue influenze alla kermesse, ha postato online. Ma i Jackal sono celebri proprio per un video: gli effetti di Despacito sulla gente.

Il giorno dopo, nella consueta conferenza stampa in cui il cast e l’organizzazione commentano la serata precedente e annunciano ciò che accadrà nell’imminente nuovo appuntamento, Hunziker e Favino sono tornati sull’argomento. La prima a parlarne è stata Michelle.

Flirt Hunziker Favino a Sanremo 2018?

“Stamattina mio marito appena sveglia non mi ha nemmeno salutata. Mi ha detto subito: ‘Ma quel ballo succinto?’”, ha detto la showgirl svizzera con la consueta ironia. Insomma, il suo ballo con Pierfrancesco sulle note di Despacito ha fatto ingelosire Tomaso Trussardi. E non soltanto lui.

Anche Favino ha confessato ridendo che la compagna e collega Anna Ferzetti gli ha detto: “Che sia l’ultima volta”. “Io faccio finta di fare la ballerina”, ha scherzato Hunziker. “Alcuni passi li abbiamo un po’ inventati. Comunque ora ci candidiamo per Ballando con le Stelle”. Il video dell’esibizione ballerina è disponibile su YouTube.