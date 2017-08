0 CONDIVISI Condividi Tweet

Se dovessimo immaginarci Fortunato Cerlino papà di una neonata in Gomorra, ce lo figureremo nel salotto di casa Savastano, con le cornici dorate e la sua voce profonda e pericolosa che dice qualcosa come: “Bevenuta in famiglia, a’ papà“.

L’annuncio di Fortunato Cerlino papà per la prima volta

Nella realtà, il brillante attore (che abbiamo visto quest’anno al cinema con Michele Riondino in Falchi ) è semplicemente al settimo cielo, insieme alla sua compagna Antonella Sava. I due stanno insieme da 2 anni, ed il 23 agosto hanno avuto il loro primo figlio insieme, anzi, la prima figlia: Delfina. Così com’è stato per il figlio di Alex Britti e Cora, figlia di Caterina Balivo, anche in questo caso l’attore ci ha tenuto a preservare la privacy della sua piccola.

Tutto quello che troverete, infatti, come celebrazione di Fortunato Cerlino papà è un dolcissimo post su Twitter che annuncia: “23 Agosto 2017, ore 15.40 … benvenuta Delfina“, con un cuoricino e… la foto di due deliziose scarpine decorate.

La notizia arriva ad un anno di distanza da una dichiarazione di ‘Pietro Savastano’ in cui, rispondendo alla domanda su una sua eventuale voglia di paternità a quasi 50 anni, aveva risposto: «Se finora non lo sono diventato non è stato per mia volontà. Credo nell’evaporazione dei padri teorizzata da Massimo Recalcati: Telemaco attende il ritorno di Ulisse affinché ristabilisca ordine a Itaca, invasa dai Proci. Siamo dentro questa transizione, in cui figli senza orizzonte cercano la strada per diventare giusti eredi».

La bella dichiarazione di ‘Don Pietro Savastano’ alla sua compagna

Riguardo la sua compagna, invece, Antonella, l’attore ha raccontato: «Io ero nella fase “non voglio una relazione”. Lo dichiaravo subito e mi prendevo quel che veniva. Ed ecco lei in cucina, folgorazione. Te ne accorgi subito, quando una donna ti manda gambe all’aria e non puoi farci il cretino perché sarai il primo a bruciare. Mi sono sentito come il mio nome. Fortunato, sempre, e totalmente».

Ed oggi è il caso di dirlo ancora di più. Tanti auguri!