Con il suo pubblico ha condiviso i momenti salienti: la nascita, le prime uscite, la scelta del nome (Skyler Eva), ma per il resto si può dire che non c’è quasi traccia fotografica della figlia di Elisabetta Canalis. Pare proprio che l’ex velina – che tramite Instagram è solita aggiornare i suoi fan sia italiani che americani della sua vita – abbia voluto evitare di pubblicare scatti dove la piccola si vedesse in volto. Niente primi piani, niente outfit griffati o facce buffe (a differenza di Leone Lucia, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, ad esempio, che è già abituato a posare per i suoi genitori).

Perché questa decisione? A spiegarlo è lei stessa:

Il motivo per cui sul web e sui social network non si trovano molte foto della figlia di Elisabetta Canalis, specialmente in primo piano

C’è tanta premura e riservatezza nel modo in cui, nelle foto della figlia di Elisabetta Canalis e Brian Perri, viene sempre oscurato il viso di Skyler Eva. Un’attitudine che ha cominciato a insospettire qualcuno o, quantomeno, a suscitare un po’ di curiosità. Ecco perché sotto uno degli ultimi scatti dell’ex attrice di ‘Lovebugs’ le è stato chiesto il motivo di questa sua decisione.

Ed ecco cos’ha risposto: “Molti di voi sono persone normali che scrivono e pensano da persone normali. Ce ne sono altri un po’ più fuori di testa che scriverebbero cose poco carine a prescindere. Cerco solo di proteggerla più a lungo possibile…”

Che dite, ha ragione a preservare la sua primogenita dalle ‘troppe’ attenzioni mediatiche che potrebbe ricevere, una volta esposta pubblicamente? Su questa questione spesso l’opinione si spacca in due: chi ritiene che ogni genitore, anche vip, è libero di mostrare la sua vita e i suoi figli come tutti, e chi invece pensa che le celebrità dovrebbero stare ancora più attenti delle persone comuni sui social, quando si tratta di bimbi così piccoli.

Che ne pensate?