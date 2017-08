0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre il rapporto di Francesco Renga con i figli si evolve, adattandosi alla loro nuova dimensione, non più di famiglia unita, arrivano delle nuove foto di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri che confermano le due diverse strade che, ormai, i due ex fidanzati stanno prendendo.

Relax in montagna prima di iniziare l’anno: le foto di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sprizzano amore da tutti i lati

La relazione tra la bella attrice di origini romane e l’allenatore della Juventus è più ufficiale che mai, anzi: dopo che lei ha ammesso pubblicamente di star vivendo un’estate particolarmente ‘rovente’, e di essere libera, a 40 anni, di fare le sue scelte, i due sembrano particolarmente uniti e affiatati. Quasi che ufficializzare il loro rapporto li abbia rasserenati.

Dalla bella foto di Ambra Angiolini e Massimiiano Allegri scattata da Chi, infatti, si nota come i due siano avvinghiati l’uno a l’altro e si rotolino nel prato come due ragazzini.

Sono passati due mesi da quando sono stati avvistati per la prima volta: lei 40 anni, lui 50, una coppia che nessuno si sarebbe mai aspettato, e che ha generato molte chiacchiere. Eppure, immersi nel verde della Val Badia, in Alto Adige, i due sembrano godersi questi ultii giorni di relax in vista di un nuovo anno di lavoro.

L’ex volto di Non è la Rai e il mister della Juve: la convivenza potrebbe essere il prossimo step?

Sappiamo che si parla anche di prove tecniche di convivenza tra i due, dato che lei vive a Brescia con i figli Leonardo e Jolana, che così vivono vicino al padre, e Allegri a Torino, per non allontanarsi dalla figlia Valentina. Che i due stiano pensando a qualche soluzione per non essere costretti a continui spostamenti? Di certo sarebbe un brutto colpo per Francesco Renga se Ambra si trasferisse in un’altra città con i figli…