Più uffciale di così non potrebbe essere: dopo alcuni scatti rubati, Francesca Barra parla di Claudio Santamaria, il nostro amato Jeeg Robot, e descrive le circostanze in cui ha conosciuto l’attore romano. E dobbiamo ammettere che le sue parole scaldano il cuore…

Francesca Barra parla di Claudio Santamaria

Dopo la replica all’articolo di Dandolo su Francesca Barra e Claudio SantamariaClaudio Santamaria e Francesca Barra , la giornalista ha deciso di raccontare per filo e per segno com’è nato questo nuovo grande amore: come molti sanno, i due sono entrambi originari della Basilicata, e si conoscevano già da ragazzi. settimanale F, la giornalista e scrittrice ha parlato del suo nuovo amore e ha rivelato da quanto tempo va avanti la relazione con l’attore romano, confidando un dettaglio che li accomuna sin dall’adolescenza:

“Galeotta è stata una cena che abbiamo fatto a Roma nel febbraio scorso – ecco come Francesca Barra parla di Claudio Santamaria al settimanale F – ma in realtà ci conosciamo da quando siamo ragazzini. Lui è stato l’uomo con il quale ho fatto il primo ‘lento’ della mia vita. Avevo 11 anni, Claudio 16. Mi ha invitata a ballare durante una serata in un villaggio vacanze sul mare, a Policoro. Entrambi infatti siamo originari della Basilicata e Claudio d’estate da Roma tornava al paese per le vacanze.”

Un colpo di fulmine? Non proprio, o almeno non per entrambi

“Forse per me, che non mi sono mai dimenticata il sorriso di quel ragazzo romano. Difficile che lo sia stato per lui, ero molto più piccola, una bambina. Ma recentemente mi ha confessato che era rimasto colpito dal mio sguardo. Anche se nelle estati successive non ci siamo più considerati, lui era preso dai videogiochi.”

Come lei stessa aveva anticipato a Dandolo, che l’accusava di ‘adulterio’, il suo matrimonio con Marcello Molfino è durato dal 2005 al 2016. Con lui ha avuto tre figli: Renato, Emma Angelina e Greta. Stava ancora affrontando il post-rottura quando, una sera, è scattato qualcosa di diverso:

La sera in cui è cominciato tutto: le intense parole della nuova fidanzata di Claudio Santamaria

“Ricordo quella sera come una delle più leggere e spensierate della mia vita dopo tanta sofferenza. Venivo da un periodo orrendo: la crisi del rapporto con mio marito, la malattia della mia migliore amica, che sarebbe morta di lì a poco. Con Claudio quella sera è come se mi fossi riappropriata della mia vita, ricordata che non ero solo una moglie e una madre ma anche una donna. Come due ragazzi abbiamo parlato di musica, riso, scherzato. Sembrava ci conoscessimo da sempre“.