Nella puntata in onda sabato 11 marzo alle 16.30, Francesca Chillemi si racconta a Verissimo. Ai microfoni del talk show di Canale 5, l’attrice ex Miss Italia ha confessato i suoi anni bui in un’intervista davvero dolce e toccante. Dopo aver ricevuto la corona del concorso da Claudia Cardinale nel 2003, infatti, aveva seriamente meditato di abbandonare il mondo dello spettacolo.

“Questo lavoro è stato inaspettato, bello ma faticoso”, ha spiegato. “Ho preso molte porte in faccia e ci sono stati momenti in cui ho pensato di lasciar perdere”. Gli anni di Un medico in famiglia e delle trasmissioni televisive di Rai 1 come I raccomandati ed Italia che vai sono stati pieni di delusioni. “C’è stato un periodo della mia vita in cui mi sentivo molto giudicata e i provini per diventare attrice andavano tutti male”, ha rivelato.

Francesca Chillemi si racconta a Verissimo: le sue parole

“Incontravo persone fantastiche, ma anche persone troppo dirette”, ha aggiunto. “Inoltre li sentivo dire tra loro: ‘Ma questa come ha fatto a vincere Miss Italia?’”. Sono stati l’incontro con Checco Zalone per Cado dalle nubi, il casting di Braccialetti rossi e la maternità (il 22 febbraio 2016 è diventata madre di una bambina, avuta dal compagno Stefano Rosso) a darle la forza di continuare. “A 18 anni” – ha concluso – “non sei pronta per capire che puoi piacere o meno alla gente e così avevo deciso che forse questa non era la mia strada”. Un cambio di rotta che le ha portato decisamente fortuna.