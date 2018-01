131 CONDIVISI Condividi Tweet

Per la serie, ‘cominciare con il piede giusto’: il video di Francesca Cipriani all’Isola Dei Famosi, con il volto rigato di lacrime e la voce rotta dalla paura ha fatto iniziare il programma con la giusta dose di ‘trash’ richiesto. Bisogna però ammettere che, come primissima prova, quella di lanciarsi da un elicottero sospeso sull’oceano non è un’impresa da poco…

Attacchi di panico? Niente paura c’è la zia Mara! 😂 #Isola pic.twitter.com/xieUwkZRT4 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 22 gennaio 2018

Il video di Francesca Cipriani all’Isola Dei Famosi è virale

“Alessiaaaa, è troppo alto” – urla la formosa ex gieffina, dopo aver intimato più volte al pilota del veivolo “Scendi, scendi, scendi, ti ho detto scendi” per provare a dimezzare la distanza che la separava dalla superficie dell’acqua. Dato che, però, tutti i suoi compagni di squadra si erano tuffati senza proteste, dalla regia Alessia Marcuzzi tenta di drammatizzare (“Chiamate un’esorcista per la Cipriani!”), mentre Mara Venier, opinionista al fianco di Daniele Bossari prova a rassicurarla così: “Ma buttati, tanto a galla ci rimani!“, tra le risate generali.

Dopo qualche minuto di battibecchi, il tentativo di farsi riportare a casa ed alcune altre proteste animate, ecco arrivare Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi come tutti gli altri naufraghi: nuotando sulle rive della splendda spiaggia onduregna.

Chi è finito in nominaton nella prima puntata?

Un dato curioso (e che ha subito riscaldato e reso imprevedibile l’ambiente) riguardo questa prima puntata sta nel fatto che, come lei, nessuno degli altri protagonisti del reality sapevano che le registrazioni sarebbero andate in diretta già da quel giorno, e comprese di tutti i ‘fuori onda’ della settimana in hotel.

Il debutto di questa nuova edizione – che si era aperta con l’inquietante intro “Spogliati di tutto, lontani dalle loro certezze, i naufraghi dovranno sopravvivere da soli o in branco. Ma il peggior nemico non è il freddo, ma l’ignoto che popola la mente” – si conclude, infine, con la nomination di Marco Ferri ed Eva Henger.