Tutto pronto per l’ultima puntata: sono in molti a domandarsi se Francesca Cipriani vince l’Isola Dei Famosi o meno e – come ogni puntata – sua madre sarà in prima fila a fare il tifo per lei.

Francesca Cipriani vince l’Isola Dei Famosi? I racconti della madre

La sua vicinanza non è mai mancata a sua figlia, ed il suo affetto spesso si è tradotto in racconti molto personali e sofferti. Come quello che riguarda la sua adolescenza: “Subito dopo le superiori, quando aveva 19 anni, Francesca cominciò a lavorare come commessa in un negozio. Il suo datore di lavoro, che aveva 30 anni e due figli, per lei era come un padre – ha raccontato tempo fa Rita De Michele – Una sera, però, si ritrovò da sola con quest’uomo all’interno del negozio. Verso l’orario di chiusura lui la chiuse dentro e cominciò a metterle le mani addosso e la molestò“.

In più, come molti hanno appreso, la concorrente ha anche attraversato un difficile periodo in cui era vittima di bullismo: “I suoi attacchi di panico sono sicuramente dovuti alle insicurezze che quegli episodi le hanno creato“.

Le preoccupazioni della mamma e la speranza del riscatto nel suo percorso in Honduras

La sua preoccupazione per gli interventi chirurgici a cui si è sottoposta l’ex Pupa non è mai scomparsa: “Ogni volta che va sotto i ferri per un intervento chirurgico mi toglie dieci anni di vita. Mi auguro che sull’Isola cambi idea e che torni con più sicurezza verso se stessa. Anche perché a me piace di più così com’è, senza trucco”

L’ultima puntata decreterà se il percorso della naufraga in Honduras le permetterà di aggiudicarsi il montepremi da 100mila euro. C’è chi è pronto a scommettere che Francesca Cipriani vince l’Isola, o che invece sia Jonathan il probabile vincitore dell’edizione 2018. E tu da che parte stai?