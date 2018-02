Francesca Cipriani vittima di bullismo: la confessione all’Isola dei Famosi

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Francesca Cipriani vittima di bullismo: sarebbe questa l’ultima dichiarazione della showgirl nel daytime de L’Isola dei Famosi. Lo sfogo della ragazza sarebbe andato in onda durante la scorsa puntata di Pomeriggio Cinque: Barbara D’Urso ha mostrato, ai telespettatori che se lo fossero perso, le confessioni della Cipriani alle isolane Rosa Perrotta e Paola di Benedetto.

Francesca Cipriani vittima di bullismo: “Mi hanno massacrata”

Se il video della prima puntata di Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi ci ha fatto ridere, l’ultima confessione andata in onda ha sortito l’effetto contrario. Quello del bullismo è un fenomeno attuale del quale anche la concorrente del reality di Canale 5 è stata vittima: “In passato mi hanno detto sei brutta, fai schifo, sei un mostro. Piangevo ogni giorno“.

L’ex Pupa continua le sue confidenze tra le lacrime: “Ho avuto un’adolescenza molto difficile e brutta e questo dolore lo porto ancora con me. Sono stati gli anni più duri della mia vita. Mi hanno massacrata. Per me non vado mai bene. Mi vedo ancora con gli occhi di quando avevo 12 anni“. La Cipriani ha anche ammesso di aver sempre avuto al suo fianco uomini che hanno contribuito a distruggere la sua autostima. Questo, dunque, sarebbe uno dei motivi principali per cui la ragazza tenda a ricorrere spesso al bisturi.

Le spiacevoli parole di Filippo Nardi contro la Cipriani

Dopo la puntata andata in onda lunedì 5 febbraio, son venute fuori alcune spiacevoli affermazioni che Filippo Nardi avrebbe detto alle spalle di Francesca. A riferirlo è stata Cecilia Capriotti durante una conversazione con Amaurys Perez: “Riferendosi a Francesca che all’inizio non faceva nulla, Filippo ha detto ‘le persone come lei bisognerebbe sopprimerle’, quelle che non fanno niente“. Sicuramente la questione verrà fuori al prossimo serale, quindi dovremo aspettare per vedere la reazione della Cipriani.