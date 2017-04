3 CONDIVISI Condividi Tweet

L’ultimo episodio della saga degli “Uomini che odiano le donne” (come il film della trilogia di Stieg Larsson) in Italia vede protagonisti nuovamente Francesca De Andrè e suo padre Cristiano: un duo che ormai è risaputo non andare assolutamente d’accordo.

Ferri corti tra Francesca De André e suo padre Cristiano: la figlia interviene nella vicenda della violenza su Ottavia

Come era facile prevedere, dopo l’incidente con Ottavia, l’attuale compagna del cantante, e relative accuse di violenza domestica e sfogo (‘Odio le donne, dovete morire tutte’, avrebbe infatti detto, in stato di ebbrezza) la figlia ha voluto assolutamente dire la sua. E anche stavolta non si è assolutamente risparmiata: “Tante donne che subiscono violenze ritrattono per difendere l’uomo che amano – ha detto a Domenica Live, riferendosi al fatto che la compagna del padre ha ritirato le accuse, e sua sorella Fabrizia lo ha difeso su Facebook – Odio tutte le donne non è la prima volta che lo sento da mio padre. Mi vergogno per loro. Stanno sbugiardando i tanti testimoni che hanno parlato di botte, urla. Credo che siamo di fronte ad una palese finzione. Ci sono solo mille scuse per pararsi il sedere. Mio padre ha bisogno che qualcuno lo difenda come ha fatto mia sorella Fabrizia.”

Non è la prima volta che i pessimi rapporti tra Francesca De Andrè e suo padre Cristiano diventano protagonisti dello show pomeridiano di Barbara d’Urso. Stavolta però la ragazza ha voluto lanciare anche un appello a Ottavia: “Mio padre è stato obbligato da un giudice tutelare a pagare l’affitto di una casa dove siamo cresciuti io, mia mamma Carmen e i miei due fratelli. Mia sorella Fabrizia è soggiogata da mio padre, è una persona molto materiale, credo che si faccia trasportare dalla convenienza che le crea mio padre. C’è chi ha una coscienza e chi non ce l’ha. Ad Ottavia dico: “Salvati! Tutto ciò è malsano”

La madre di Francesca De Andrè interviene a difesa della figlia

A sostenere la crociata contro suo padre, arriva anche Carmen, la mamma di Francesca, che ha così commentato la vicenda: “Francesca difende l’onore e la rispettabilità della nostra famiglia da tante bugie. Il libro di Cristiano racconta cose non vere e ne omette altre. Questi ragazzi si porteranno dentro situazioni dolorose che, spero, superino con il tempo“.