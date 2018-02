17 CONDIVISI Condividi Tweet

La storia di Francesca di C’è posta per te ha commosso, colpito e divertito il pubblico di Canale 5. Tanto che Maria De Filippi, che in quanto a freak e disadattati ha il fiuto di un cane da tartufi, non si è lasciata sfuggire l’occasione. La conduttrice ha deciso di portare l’anziana signora al Trono Over di Uomini e Donne.

“Le è stato chiesto, immagino proprio che ci andrà” ha confessato la figlia di Francesca ai microfoni di FanPage. Non poteva essere altrimenti visto che dopo la messa in onda della puntata di sabato 17 febbraio, l’hashtag #Francesca è stato per giorni uno dei più condivisi e commentati sui social.

Francesca è una signora di una certa età, scovata da De Filippi chissà dove. Nel programma record d’ascolti di Canale 5, ha ripensato alla sua giovinezza e ai suoi corteggiatori. È alla ricerca dell’amore, e non ci rinuncia neanche ora che è entrata nella terza età. Così ha sfruttato la trasmissione Mediaset per mettersi sulle tracce dei suoi spasimanti del passato. Gli autori si sono attivati subito e i postini di C’è posta per te si sono messi alle calcagna dei suoi fidanzati di circa 50 anni fa.

Peccato che il risultato sia stato a dir poco deludente. Il primo, Gianni (il “re del paese”), non è stato trovato. Filippo, il secondo (con il quale “ci sono stati solo baci”), è “passato a miglior vita”. Il terzo, Nicola, ha rifiutato l’invito. Francesca d’altronde l’aveva detto: questo è finito con una “cafona” che “c’aveva la casa”.

Francesca di C’è posta per te a Uomini e Donne

Poi è arrivato il momento di Aldo. Messo da parte uno scambio di persona, il vero Aldo entra in studio per accendere una speranza. Poco dopo, però, se ne va dicendo: “Io ho già una moglie, dei figli, dei nipoti e non ho nulla da spartire con questa signora, quindi voglio uscire”. Rimane l’ultimo, Gennaro, il quale chiede la scorta di una guardia armata a Mediaset e chiude in fretta e furia la busta.

Non bastava così? Ora la signora Francesca andrà a farsi del male a Uomini e Donne. Per i veri masochisti che volessero rivederla, la sua storia è disponibile su Witty.