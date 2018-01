Francesca Fialdini e Marco Liorni: clima teso a La Vita in Diretta

1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo lo scontro mediatico tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli che ha stravolto temporaneamente gli equilibri a I Fatti Vostri, ecco che torna lo scompiglio in casa Rai. Questa volta è il turno di Francesca Fialdini e Marco Liorni: pare, infatti, che a La Vita in Diretta si respiri un’aria pesante a causa del cattivo rapporto che intercorre tra i due presentatori. A dare la notizia è il settimanale Spy che ha svelato i retroscena della storia.

Francesca Fialdini e Marco Liorni non si sopportano?

Sembra proprio che i co-conduttori di Rai 1 nutrano antipatia reciproca, stando a quanto dichiarato da Spy: “Tra i due conduttori de La Vita in Diretta, Francesca Fialdini e Marco Liorni, non tira una buona aria. Sembra che i due si sopportino a malapena e che siano pochissimi gli scambi di parole fuori dalla diretta. I due non si sopportano”.

In un clima del genere è naturale che nasca rivalità tra i protagonisti del programma, come conferma il giornale ideato da Alfonso Signorini: “Se uno dei due conduttori ruba minuti, l’altro ne ruberà altrettanti per non essere da meno. Un duello di minutaggio sulle notizie. I due si parlano solo attraverso gli autori, cosa non buona per il normale svolgimento di una trasmissione”.

Marco Liorni geloso della Fialdini? L’indiscrezione

La Fialdini lavora da molto tempo in Rai e la sua carriera è cominciata a Radio Vaticana. Col tempo si sono susseguiti programmi come Videozine, Fictionmania e Cultbook fino ad arrivare a Uno Mattina. La ragazza è ben voluta dal pubblico della tv di Stato, infatti ha recentemente condotto Lo Zecchino d’Oro e si dice sia la sostituta ideale di Cristina Parodi a Domenica In. A tal proposito, infatti, qualcuno pensa che il successo della giornalista sia causa scatenante di gelosie da parte del collega Liorni.