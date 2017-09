46 CONDIVISI Condividi Tweet

Lei ha debuttato a La vita in diretta ad inizio stagione televisiva, nonché a Uno Mattina, al fianco di Franco di Mare, mentre lui è uno degli attori, registi e reporter più amati del piccolo e grande schermo, specialmente per la sua pellicola ‘La Mafia Uccide Solo d’Estate’: insomma, Francesca Fialdini sta con Pif?

Voci dal mondo dello spettacolo italiano: Francesca Fialdini sta con Pif

Da dove nasce questa voce che vede le due celebrità in rapporti amorosi? È il settimanale Chi a raccontare, attraverso foto esclusive, che la presentatrice Rai ha incontrato l’ideatore de ‘L’Alieno’ e ‘Il testimone’ a Roma, dove entrambi risiedono da molto tempo.

Insieme hanno trascorso molto tempo, concedendosi una cena in una steak house e una lunghissima chiacchierata che è durata fino all’uscita del locale: risate complici, sguardi, confidenze, discorsi seri, e poi entrambi a bordo della Panda bianca della conduttrice, che ha portato a casa il suo accompagnatore.

Ecco perché il settimanale di Alfonso Signorini sospetta un legame tra la presentatrice de La Vita in Diretta e il protagonista de La Mafia Uccide Solo D’Estate

Francesca Fialdini sta con Pif: a dare manforte a quest’ipotesi c’è anche il fatto che i due sono single da un po’. Lui ha chiuso ormai da qualche anno la sua storica relazione con la giornalista Chiara Innocenzi, e sono anche passati i rumors che lo volevano con Miriam Leone, la sua co-protagonista in ‘In Guerra per Amore’.

A lei tempo fa hanno attribuito una chiacchieratissima parentesi con il direttore Rai Mario Orfeo: lei in quel caso aveva risposto ““Sono legata a un uomo da quattro anni, però non so dire se sono fidanzata. Lui mi dà serenità perché sa rispettare i miei tempi, non ha pretese, mi accetta […]. Quando ci siamo conosciuti, mi ha colpito per la sua spontaneità”, smettendo che si trattasse del dg.

Attuamente, ad ogni modo, anche la Fialdini sarebbe single. Che sia nata la scintilla tra i due?