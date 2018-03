767 CONDIVISI Condividi Tweet

Francesca Fioretti resta a Firenze dopo la morte del compagno, il calciatore Davide Astori. A distanza di tre settimane dal 4 marzo, giorno in cui il difensore della Fiorentina e della nazionale ha perso la vita in hotel a Udine per un problema al cuore, la compagna ha preso questa decisione importante per il suo futuro e per quello della figlia Vittoria, di soli due anni. L’attrice e showgirl, un passato in reality come il Grande Fratello e Pechino Express, rimarrà in città con la sua bimba. Fioretti ha preferito non abbandonare la casa in cui aveva incominciato a costruire una famiglia con l’amato Davide.

Francesca Fioretti resta a Firenze: la decisione

“Il mio amore”, “il regalo più grande”, “il mio sole”, “il papà più stanco e più bello del mondo”: così Francesca Fioretti descriveva Astori su Instagram. Firenze ha dimostrato un grande amore per lei e la famiglia, originaria di Marano, provincia di Napoli. La città le è sempre stata vicina, così come ai genitori di Davide, Anna e Roberto, e ai fratelli Bruno e Marco. Nel giorno dei funerali, lo striscione “Davide, Francy, Vichy vi vogliamo bene” è comparso in via delle Terme, dove Astori viveva con la compagna e la figlia. Il capitano della Viola era molto legato a quella casa. Per questo motivo l’ex gieffina avrebbe deciso di far crescere Vittoria in quel luogo.

Francesca Fioretti oggi: per Vittoria e per Davide

Ora Francesca cerca di tornare alla normalità, per quanto sia possibile. A Firenze si sente protetta, al sicuro e aiutata da amici e persone che le stanno accanto generosamente in un momento così difficile. “Combatti sempre”, le scrivono sui social i tifosi, che le promettono di non lasciarla “mai sola, noi siamo con te”. Lei è stata di parola: continuerà a vivere nella città dove Davide non verrà mai dimenticato.

Fire' fa cald!!!!!!!!!😭😭😭😭😭😭😭. Un post condiviso da Francesca Fioretti (@francesca_fioretti) in data: Ago 4, 2017 at 4:46 PDT