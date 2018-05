0 CONDIVISI Condividi Tweet

Francesco Arca papà per la seconda volta: l’attore è al settimo cielo e non fa altro che dimostrarlo sul suo account Instagram, dove posta numerose foto di lui con i figli Maria Sole e Brando, nato a Novembre. L’attore si divide tra famiglia e carriera ed è ben contento di farlo, come spiega alle pagine del settimanale Chi.

Francesco Arca papà per la seconda volta: parla del piccolo Brando

Francesco e Irene Capuano hanno una figlia di 2 anni, Maria Sole, e il piccolo Brando. Quest’ultimo è nato lo scorso autunno, ma ha portato calore e gioia in casa Arca: “Io e Irene siamo contentissimi, lo desideravamo ed è arrivato subito. Certo che se il primo figlio ti travolge, il secondo… ti stende! Tutto si complica, il tempo diventa pochissimo, abbiamo l’aiuto di due nonne però abbiamo scelto di non avere tate…E trovare tempo per noi due adesso è dura”.

Francesco Arca è un papà felice, ma anche premuroso e attento. Lui e Irene, infatti, hanno deciso di conservare le cellule staminali del cordone ombelicale di Brando: “Siamo più consapevoli. Anche di possibilità che prima ignoravamo: per Brando abbiamo fatto conservare, da Futura Stem Cells, le cellule staminali del cordone ombelicale. Speriamo di non averne mai bisogno, ma è una sicurezza in più”.

Arca diviso tra famiglia e carriera

Mentre il pubblico attende di vederlo ancora in Sacrificio D’Amore, che dovrebbe tornare a breve in onda, l’attore toscano è impegnato su più set al momento interpretando sempre ruoli diversi: “Sto per girare a Madrid una miniserie in cui sarò un jihadista, poi a settembre sarò in Marocco per un’altra serie spagnola in cui sarò un arabo, per questo adesso ho la barba. Poi in autunno su Raiuno mi vedrete in La vita promessa con Luisa Ranieri, dove sarò il cosiddetto cattivo”.