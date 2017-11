244 CONDIVISI Condividi Tweet

Francesco Arca papà bis: una bellissima notizia per l’attore originario di Siena e la sua compagna, Irene Capuano. I due hanno già la piccola Maria Sole, di due anni, ma a quanto pare c’è un’altra cicogna in attesa nella loro famiglia: è stato proprio lui a dare il lieto annuncio!

Francesco Arca papà bis: tanti auguri all’attore di a Napoli Non Piove Mai

37 anni, ex volto noto di U&D, il bel tronista ha trovato il suo posto nel mondo del piccolo e del grande schermo – lo ricordiamo, di recente, in’apparizione nel film di James Bond Spectre (2015) e nell’opera cinematografica del regista Fernan Ozpetek Allacciate Le Cinture (2014).

Dopo aver quindi iniziato a costruirsi la sua carriera da attore, l’ex tronista può dirsi ancora più felice di poter coronare un altro suo sogno importante: quello di avere una famiglia numerosa e di dare un fratellino o una sorellina alla sua adorata primogenita.

“Maria Sole desiderava un fratellino e con grande gioia l’abbiamo accontentata – è il settimanale Chi a riportare l’annuncio di Francesco Arca papà bis – Abbiamo sempre voluto una famiglia numerosa. Mi sento molto fortunato, sto vivendo un momento della mia vita davvero bellissimo”.

La curiosa coincidenza che lo lega a Carla Velli





La sua relazione con Irene è iniziata nel 2011, per poi continuare a fasi alterne: prima tre anni, poi un periodo di rottura, poi, nel 2015, la splendida notizia che li ha uniti per sempre, l’arrivo di Maria Sole. E adesso, a renderli ancora più felici, ci pensa il nuovo o la nuova arrivata.

Il loro annuncio arriva quasi contemporaneamente a quello della sua ex nello show di Maria De Filippi, Carla Velli, anche lei in dolce attesa. Sarà che è un periodo particolarmente florido per le cicogne, comunque noi possiamo che fare tanti auguri a entrambe le coppie felici!