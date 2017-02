1 CONDIVISI Condividi Tweet

“Non tradirò mai la mia fidanzata” con queste parole Francesco Gabbani sul tradimento ha detto la sua senza mezzi termini o compromessi. Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale F, il vincitore del festival di Sanremo 2017 e autore di alcune canzoni di Francesco Renga e Adriano Celentano, nonché della colonna sonora del film “Poveri ma ricchi” di Fasto Brizzi con Christian de Sica ed Enrico Brignano ha raccontato quali sono i suoi valori fondamentale.

Sono molto fedele, per me è automatico: se condividi un rapporto con qualcuno deve essere basato sulla fiducia reciproca. Non tradirei mai la mia compagna. Sennò meglio star soli a divertirsi.

Le dichiarazioni di Francesco Gabbani sul tradimento faranno aumentare la sua fama?

Francesco Gabbani sul tradimento è cristallino e le sue dichiarazioni lo aiuteranno ad aumentare la sua fama tra le sue numerose fan. In una recente intervista al settimanale Di Più aveva invece dichiarato di non poter immaginare la sua vita senza la sua dolce metà, Dalila, che qui aveva espresso a sua volta i suoi sentimenti per il musicista e polistrumentista. Insomma un vero amore vecchio stampo, supererà anche questa ondata di fama?