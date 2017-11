207 CONDIVISI Condividi Tweet

Sembra un film dalla trama complicata, ma in realtà si tratta di vita reale e sta succedendo sotto gli occhi di tutti. Ieri Francesco Monte a Domenica Live ha rotto il silenzio su Cecilia a Ignazio al GF Vip a distanza di una settimana dalla rottura con lei. La sorellina di Belen non ci ha pensato due volte a scaricare in diretta nazionale l’ex tronista per correre tra le braccia di Moser. Ieri Francesco è stato intervistato da Barbara D’Urso e ha raccontato la sua versione della storia: “Adesso ne stanno scrivendo di tutti i colori. Tra me e Cecilia non c’era alcun problema prima che entrasse nella Casa del Grande Fratello. Non ho mai pensato che potesse accadere una cosa del genere. Sono stato io a spingerla ad entrare“.

Monte racconta: “Cecilia non è quella che si vede nella casa”

La reazione di Francesco Monte dinanzi ai comportamenti di Cecilia e Ignazio è stata ineccepibile. Il tarantino si è comportato da signore anche quando è stato invitato a dire la sua nel salotto di Canale 5: “Giusto o sbagliato che sia quello che è successo, la cosa che più mi crea sofferenza oggi è vedere una persona che non è lei. Per me era la migliore e lo è tuttora, secondo me ha giocato veramente una situazione di estrema confusione“.

A questo punto, inevitabile domandare che tipo di problemi potessero esserci in coppia e perché Cecilia sostiene di non sentirsi pienamente sé stessa accanto a lui: “Io non cerco di cambiare una persona, ci sono lati molto forti del suo carattere. La cosa che dico è quello che ha fatto lei con me, smussare certe cose, non cambiare. Sinceramente, forse si è innamorata della situazione. Quando lei dice, mi piace lui perché vive con molta spensieratezza e leggerezza, ma quello è perché sei lì dentro. Anche io dentro sarei così. Fuori è un’altra cosa“.

Francesco Monte a Domenica Live: “Mi fa male vedere Cecilia distruggersi”

Arrivano le note dolenti: Francesco ama ancora Cecilia? “Sì, ma non credo di poterla perdonare. Per come sono fatto io, lo rinfaccerei. Perdonare una situazione del genere significa assumersi una grossa responsabilità e ad oggi non ho la forza di farlo. La cosa che mi fa più male è veder distruggere lei, che gli altri lo facciano e che lo stia facendo anche lei”. Al momento delle immagini di passione tra i due gieffini, Francesco chiede di poter uscire dallo studio: “Preferisco non vedere. Questa settimana già il fatto di non vedere mi ha aiutato. Quando sei solo, la testa non va a questo ma ai quattro anni e mezzo insieme. La cosa che mi manca di più è il suo amore“.