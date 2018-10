0 CONDIVISI Condividi Tweet

Si torna a parlare del cannagate e, ancora una volta, a sollevare la questione è Striscia la Notizia. Al centro della questione c’è sempre lui, l’ex tronista di Uomini e Donne: Francesco Monte al GF Vip grazie allo scandalo provocato da Eva Henger?

I sospetti di Striscia la Notizia su Francesco Monte al GF Vip

Il Tg satirico di Antonio Ricci è tornato sull’argomento cannagate. Questo perché la prima a farlo è stata Barbara D’Urso che a Domenica Live ha mostrato alcuni spezzoni di Monte nella casa del GF Vip che parla di quello che è successo all’Isola dei Famosi. Ciò che fa drizzare le antenne è una sua affermazione riguardo una denuncia mossa nei confronti della Henger che, però, non le sarebbe mai arrivata. A questo punto, viene ancora una volta da domandarsi cosa sia realmente accaduto.

Striscia la Notizia ha una sua personale opinione: che il cannagate sia stato tutta una macchinazione per favorire l’ingresso nella casa di Francesco Monte? Sappiamo bene che, grazie a tale scandalo, nel bene e nel male, si è parlato molto di lui negli ultimi tempi. Senza contare le vicende amorose che l’hanno visto coinvolto durante la recente edizione del Gf Vip 2 dove è stato lasciato in diretta dall’ex fidanzata Cecilia Rodriguez.

Monte parla della Rodriguez: “Non la amo più”

Inevitabile non parlare di quello che è successo un anno tra la piccola Rodriguez e Monte: lui fu lasciato in diretta tv da lei per Ignazio Moser, soffrendo molto nei mesi successivi. Oggi Francesco dichiara che non c’è più nulla di cui parlare perché non ama più la sua ex ragazza. Simili dichiarazioni quelle che ha rilasciato Fabrizio Corona su Silvia Provvedi. La cantante è scoppiata in lacrime in diretta in quanto l’ex paparazzo avrebbe detto di non averla mai amata, nonostante lei gli sia stata accanto nei momenti peggiori, soprattutto quelli della galera. In sua difesa corre subito Aida Nizar, che sui social si scaglia contro Corona tra offese e insulti.