1 CONDIVISI Condividi Tweet

Abbiamo letto le parole di Belen dalla sua parte dopo la vicenda della droga, ma nel frattempo l’umore di Francesco Monte dopo l’Isola è peggiorato. Lunedì 5 non si è voluto presentare in studio, e a quanto pare non vuole ritornarci senza una precisa condizione:

Francesco Monte dopo l’Isola

«Ringrazio la produzione per avermi invitato nella prossima puntata, nonostante io abbia abbandonato il gioco. Mi trovo però a declinare l’invito» ha scritto infatti l’ex di Cecilia Rodriguez su Instagram «Anche su consiglio dei miei legali, ho deciso di evitare tutti quelle situazioni o programmi che prevedono la presenza contemporanea mia e della persona che mi ha accusato».

Il riferimento di questo messaggio social di Francesco Monte dopo l’Isola, naturalmente, è a Eva Henger, che l’ha accusato di aver portato marijuana all’interno del gioco. Una questione su cui la conduzione ancora non ha finito di esprimersi, come si evince dalle parole di Alessia Marcuzzi durante la terza puntata: «Non abbiamo le telecamere 24 ore su 24 come al Grande Fratello. Dalle immagini che abbiamo e da quello che ci ha riferito la produzione, non abbiamo nessuna prova».

Su Instagram l’ex di Cecilia Rodriguez scrive un lungo post in cui confessa il motivo per cui non vuole comparire in tv

L’ “imputato” Monte si dichiara, naturalmente, innocente davanti al popolo della rete e ribadisce: «Come ho già scritto, chi si aspetta da me un gioco al massacro con proclami e contraccuse rimarrà deluso» conclude l’ex concorrente, salutando “Alessia, Mara, Daniele e tutti gli isolani” e rimanendo confinato ‘fuori dal pesante attacco mediatico’ da cui i suoi legali gli hanno consigliato di guardarsi bene.

I suoi ammiratori appoggiano in pieno la scelta: “Forza Francesco sei forte e supererai anche queste accuse“, scrivono in molti. Altri, però, aspettano di scoprire la verità sulla vicenda, le famose ‘prove’ che esige la Marcuzzi.