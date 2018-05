1 CONDIVISI Condividi Tweet

La loro love story nata a L’Isola dei Famosi 2018 è durata un battito di ciglia: sembrava filasse tutto liscio tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto e, invece, non è così. I due ex naufraghi hanno messo la parola fine alla loro relazione, o meglio, Francesco ha deciso così. A detta della modella, il fantasma di Cecilia Rodriguez tormentava l’ex tronista e, di conseguenza, la loro storia.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati: “Lui non mi ha mai amata”

I segnali c’erano da tempo: i due non comparivano su Instagram insieme da un po’ e ultimamente in molti hanno notato distacco e freddezza tra di loro. La prima a rompere il silenzio su questa situazione è stata Paola attraverso un’intervista al settimanale Chi: “È successo tutto in poco tempo, dalla sera alla mattina. Francesco mi ha guardata e mi ha detto che vediamo la vita in modo diverso. Questo mi fa pensare che tutto il tempo trascorso con me ha recitato una parte, ma dentro di sé combatteva con i fantasmi del passato. Nel vederlo sorridere accanto a me non pensavo ad un epilogo simile“.

La ragazza continua: “Francesco si è preso gioco dei miei sentimenti, visto che era ancora tormentato dal suo passato. Mi ha portata a Taranto da suo padre e lui è venuto a Vicenza, nel mio mondo. Filava tutto liscio tra noi, ma a sorpresa mi ha lasciata“.

La risposta di Francesco Monte alle parole della Di Benedetto

Anche Francesco ha voluto dire la sua. Il ragazzo l’ha fatto tramite un messaggio nelle sue Instagram stories: “Io e Paola non stiamo più insieme, le motivazioni restano private quindi vi chiedo la cortesia di accettare e farvi bastare questo. Come due persone mature abbiamo mantenuto un rapporto civile e di rispetto reciproco. Come in ogni coppia e rapporto, ciò che porta due persone a prendere strade diverse è giusto che resti nell’intimità della vita privata, proprio come ho sempre fatto e gestito tutte le mie situazioni personali“.