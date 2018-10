0 CONDIVISI Condividi Tweet

Un’edizione piena di colpi di scena la terza: arriva nel pomeriggio del 23 ottobre 2018 la notizia che Francesco Monte è uscito dal GF Vip. Ad annunciarlo sono i tweet e i post sugli account social del celebre reality Mediaset.

Francesco Monte è uscito dal GF Vip: l’annuncio sui social

“Francesco Monte questa mattina è uscito dalla Casa per un controllo medico”, scrive la produzione, senza azzardarsi ad includere nessun altro dettaglio sulla motivazione dietro questa decisione. Di sicuro il concorrente non era presenta alle 9 del mattino del 23, in occasione della prima diretta del giorno di Mediaset Extra. La sua uscita, pertanto, dev’essere avvenuta tra le 6 e le 8.30… Cosa sarà successo?

Federica Panicucci è stata tra le prime a dichiarare che Francesco Monte è uscito dalla casa del GF Vip, durante il suo show “Mattino 5”: “Pochi minuti fa il sito del Grande Fratello Vip ha rilasciato una comunicazione secondo la quale Francesco Monte avrebbe lasciato momentaneamente la casa”. Per rassicurare il pubblico da casa, tuttavia, la presentatrice ha voluto aggiungere – senza sbilanciarsi molto – sulla gravità della situazione o sulle possibili condizioni del concorrente: “In effetti Monte ha abbandonato la casa, è vero. Ma state tranquilli. Niente di preoccupante, non c’è nessun allarme serio”.

Cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime puntate del reality

Potrebbe quindi essere un semplice malore temporaneo, o una decisione dovuta a qualche contrattempo. Lo scopriremo in questi giorni, insieme ai risvolti sentimentali dell’ (ex) relazione più chiacchierata delle cronache rosa. Dagli ultimi aggiornamenti, infatti, pare che Fabrizio Corona vada al GF Vip per chiarire la sua posizione in merito alla polemica che sta gravitando intorno alle sue dichiarazioni contro la sua ex, la Donatella.

In più, per aggiungere ancora più pepe, è arrivata una rivelazione di Gabriele Parpiglia su Silvia Provvedi e sul vero motivo per cui l’ex fotografo dei vip l’avrebbe lasciata. Insomma, se ne vedranno ancora delle “belle”!