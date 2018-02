66 CONDIVISI Condividi Tweet

In attesa della terza puntata, in onda lunedì 5 febbraio alle 21.10 su Canale 5, comincia a girare una notizia shock secondo la quale Francesco Monte ha lasciato l’Isola Dei Famosi. La decisione è avvenuta in seguito ( e a causa di) l’insabbiamento per il droga-gate ?

Aspettando la terza puntata: Francesco Monte ha lasciato l’Isola? Lo vedremo in studio?

A diffondere questa corposa indiscrezione è Davide Maggio dalle pagine di Dagospia, che a poche ore dalla messa in onda dello show condotto da Alessia Marcuzzi svela un cambio delle carte in tavola. Nello specifico, la partecipazione del bel volto di U&D al gioco dei naufraghi sembrerebbe esser stata compromessa dalla segnalazione di Eva Henger, prima eliminata dal reality, riguardo il possesso di erba da parte del concorrente prima di arrivare in Honduras.

Addirittura, racconta il reporter, Francesco Monte ha lasciato l’Isola, non è stato semplicemente ammonito o punito per l’episodio. Dato che ha violato il regolamento, l’ex di Cecilia Rodriguez probabilmente è già arrivato in Italia, in viaggio da domenica 4 febbraio.

Monte va via dall’Honduras, lo rivedremo in studio?

La produzione, tuttavia, avrebbe deciso di non farne parola e di tenere la decisioen ancora segreta: uno ‘spiffero d’aria’, però, si è insinuato, e la voce è cominciata a circolare. Mentre in giro per il piccolo schermo (vedi Domenica Live ed altri programmi di approfondimento) il caso sembra ancora aperto e irrisolto, insomma, la vicenda della droga avrebbe avuto questo tipo di conclusione.

Un’altra curiosità: durante il serale di lunedì 5, in studio con la Marcuzzi, Daniele Bossari, Mara Venier e gli altri ospiti, non comparirà (come invece sembrava logico pensare) anche Monte. Il motivo? Verrà spiegato dallo stesso (ex) naufrago durante uno sfogo registrato sull’isola. Il suo addio sembrerebbe molto definitivo e nervoso, un’uscita di scena silenziona ed attenta ad evitare polemiche.