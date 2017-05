0 CONDIVISI Condividi Tweet

Da quando Francesco Renga e Ambra Angiolini si sono lasciati è passato circa un anno e mezzo. Nonostante la separazione sia stata dolorosa per entrambi, i due sono riusciti ad andare avanti con le loro vite senza gravi conseguenze per i bambini. La coppia, infatti, ha due figli: Jolanda, 13 e Leonardo, 11. Francesco ed Ambra stanno facendo un ottimo lavoro come genitori ed i risultati si vedono tutti. Dopo la notizia della separazione, infatti, i due artisti hanno deciso di continuare ad abitare l’uno nelle vicinanze dell’altro per il bene dei ragazzi.

Francesco Renga a Verissimo: “Sveglia presto, colazione e poi tutti a scuola”

Francesco Renga parla ai microfoni di Verissimo, puntata del 6 maggio dove sarà ospite di Silvia Toffanin. La sua storia con Diana Poloni è ormai ufficializzata da quasi un anno e la vita scorre normalmente. Parlando dei bimbi, dice: “Loro ti osservano sempre, sei il loro esempio. Al figlio non puoi insegnare niente, puoi solo dare il buon esempio. […] La mia giornata inizia alle 6.45 del mattino, subito preparo la colazione. Poi sveglio i miei bambini con dolcezza e li accompagno a scuola. Prima di tornare a casa, vado a fare la spesa scegliendo con cura gli ingredienti per il pranzo“. Un super papà, che se la cava bene anche ai fornelli: “In realtà so cucinare tutto. In cucina non ho rivali“. Se gli si domanda del tempo che passa e di dare uno sguardo al futuro, Renga non nasconde l’emozione: “Sono geloso del tempo che passa. I bambini diventano grandi. Spesso mi ritrovo a guardare le foto dei miei figli quando ancora erano piccoli. Ma tutto questo è meraviglioso, vedersi riflesso nei loro occhi“.