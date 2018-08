0 CONDIVISI Condividi Tweet

Franco Battiato è malato? Queste sono le voci che girano da poche ore sul conto dell’artista siciliano. Del cantautore ormai non si hanno più notizie da quando, 8 mesi fa, cadde nella sua casa di Milo rompendosi il femore. Oggi, un post su Facebook dell’amico Roberto Ferri allarma i fan.

Franco Battiato è malato? La poesia dell’amico Roberto Ferri

Il post è stato cancellato, ma ormai il dubbio si è insinuato nella mente di tutti: qualche grave malattia affligge Battiato? Dalla dedica che Ferri fa al cantautore, sembra si tratti di una malattia degenerativa come l’Alzheimer.

“Ode all’amico che fu e che non mi riconosce più“, così comincia la dedica all’amico di una vita. Ecco qualche passo della poesia che fa pensare al peggio: “Ci hai fatto ballare e pensare ed anche ridere e giocare condannando i malvagi ed il male e questa Povera Patria che non vuol morire. Ti sei preso Cura di noi e noi te lo dobbiamo ed è per questo che un messaggio ti mandiamo ripetendoti la frase che ci insegnasti ahimè…rimani tranquillo caro che noi avremo Cura di te“.

La smentita di Ottavio Cappellani e il silenzio dell’entourage

In un periodo politicamente complicato come questo, dove vediamo battersi cantanti come Fiorella Mannoia ed Ermal Meta contro l’omofobia, il razzismo e quant’altro, Battiato se ne sta nell’ombra. Non c’è ufficialità della notizia, se non un commento da parte di Massimo Fazio, scrittore catanese, rivolto a Ferri: “Roberto, sei coraggioso a darne quasi ufficialità. Purtroppo è come riporti tu. Qui a Catania c’è quasi un tacito accordo per non dire che quel male lo ha preso“. Di contro, entra in gioco l’amico e collaboratore Ottavio Cappellani che smentisce tutto: “È tutto ok. Artistini che vogliono farsi pubblicità. Garantisco io“. Intanto, però, il silenzio dell’entourage del cantante è più eloquente di mille parole.