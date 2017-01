0 CONDIVISI Condividi Tweet

Franco Gatti piange il figlio a Domenica Live leggendo una commovente lettera scritta per lui, scomparso nel 2013. Il celebre “baffo” dei Ricchi e Poveri dopo quasi 50 anni di carriera con il trio storico protagonista di vari show tv tra cui Mai il sabato Signora Lisistrata, la commedia musicale di Garinei e Giovannini, 22 milioni di dischi venduti nel mondo e canzoni evergreen della musica italiana come ”Mamma Maria”, “Se mi innamoro” e “Sarà perchè ti amo”, ha appeso la chitarra al chiodo.

L’uomo, oggi 72enne ha perso il figlio Alessio in un tragico incidente tre anni fa. “Qualcosa in me si è irrimediabilmente spento il 13 febbario 2013 – si legge nella lettera da lui scritta e letta da Barbara D’Urso nel corso della diretta di Domenica Live– Da allora ho convissuto con il dolore, un dolore che il tempo è riuscito appena ad attenuare e che mi accompagna ovunque infondendomi una stanchezza che alla fine mi ha spinto a dire basta.

Franco Gatti piange il figlio: “La mia voce è nella tomba con lui”

A complicare le cose negli ultimi mesi ci si è messa anche la salute. L’anno scorso ho rischiato di brutto. Quel male al petto in piena notte era un principio di infarto e solo un intervento di angioplastica mi ha salvato la vita. Alessio, mio figlio, è ancora là nella nostra casa, nella sua camera. Lo “sento” giorno e notte. Mi vede vecchio e stanco e so che è contentissimo di questa mia decisione. Il Franco che conoscevate non esiste più, la sua voce è rimasta là nella tomba del suo figlio adorato”.

“Sono quelle cose che ti segnano pesantemente – racconta commosso Franco Gatti – Ultimamente ho contattato un gruppo di persone che hanno avuto lo stesso problema, in prevalenza donne. Devo dire che ho trovato conforto. Venendo qui oggi, cerco di superare questo dolore che io ho e che tanti hanno. Parlarne forse un pochino aiuta”.

Sua moglie Stefania è entrata in studio facendo una sorpresa al marito, e leggendo a sua volta una lettera: “Condivido la tua scelta di aver appeso la chitarra al chiodo, sofferta ma inevitabile. Dopo quella tragica notte di quattro anni fa, tutto è cambiato. I nostri cuori si sono spezzati con dolore straziante. Grazie anche Federica (l’altra figlia, ndr) abbiamo continuato il nostro compito di genitori e continuiamo il nostro cammino insieme. Io credo proprio che il nostro sia amore”.