112 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo lo scandalo del canna gate e della telefonata alla Marcuzzi di De Martino arriva un’altra questione molto controversa all’Isola dei Famosi: il presunto attacco di Franco Terlizzi sui gay, in particolare una brutta risposta data al Craig Warwick che avrebbe dimostrato la sua omofobia al pubblico del reality.

Omofobia all’Isola dei Famosi? La risposta di Franco Terlizzi sui gay

L’episodio che in queste ore sta dividendo la rete riguarda una conversazione avvenuta tra il sensitivo e l’ex pugile/trainer dei vip. Un botta e risposta catturata ( a quanto pare) dalle telecamere che seguono i concorrenti tutto il giorno. Il dialogo parte con Warwick che rivela a Terlizzi – questa settimana in nomination con Paola Di Benedetto e Gaspare : “Sai, io sono stato 21 anni con mio compagno Enzo“. E la risposta: “Ma sei gay? Che schifo“.

Questa presunta attitudine offensiva di Franco Terlizzi sui gay sarebbe stata, inoltre, confermata dall’intimazione a Craig di dormire più lontano da lui. In altri contesti, l’ex pugile avrebbe inoltre chiamato il naufrago: “quell’inglese schifoso“.

A sua discolpa è intervenuta Cecilia Capriotti, che ha voluto dichiarare: “È vero che a Franco non stava simpatico, ma non perché omosessuale“, tentando così di smentire e discolpare il concorrente dalle accuse di omofobia che sono iniziate a piovergli addosso dopo la diffusione di questa conversazione.

“Franco Trlizzi dev’essere eliminato”, la richiesta di Barbara d’Urso dopo aver richiesto le prove video. C’erano le telecamere durante la conversazione?

Uno scambio di battute registrato dalla troupe, come sottolineato da Luxuria, che infatti domanda: “C’erano le telecamere?“. La risposta è sì, e l’opinionista incalza: “E allora cosa ci fanno vedere?“. Nadia Rinaldi commenta: “Mandano in onda quello che vogliono“. Barbara D’Urso, invece, si esprime in merito alla questione con indignazione: “Fate una ricerca e trovate queste immagini. Se fosse vero, sarebbe giusto squalificare Franco“.