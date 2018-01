92 CONDIVISI Condividi Tweet

Il fratello di Michelle Hunziker attacca la sorella con una lettera aperta affidata al magazine DiPiù. Andrea è il figlio di Rodolfo Hunziker, che ha poi sposato in seconde nozze Ineke, la mamma della showgirl. Ha 53 anni e gestisce un locale chiamato La Mandragola a Paraggi, Portofino.

Da anni continua a lanciare appelli alla sorella, rea di ignorarlo malgrado sms, telefonate e lettere. Ancor di più negli ultimi tempi, quando Andrea ha sofferto per una grave malattia che l’ha colpito.

Roberto Simioli, ex compagno della madre Ineke, sostiene che Michelle conosca suo fratello da sempre e non dal 2008, come ha dichiarato in una celebre intervista televisiva a Verissimo. Andrea ha spesso parlato della sua vita e di quella di suo padre Rudy, definendole in un certo senso molto simili tra loro. Simioli ha bollato Hunziker come “una grande opportunista”, capace di sposare Ramazzotti soltanto per far decollare la sua carriera.

Una disputa che riapre un capitolo oscuro e doloroso della vita privata della showgirl. Rudy stesso sarebbe stato abbandonato dalla famiglia e l’unico che lo aiutava era proprio Eros. In occasione dell’uscita dell’autobiografia di Michelle, Una vita apparentemente perfetta, in cui ha raccontato di aver lasciato Ramazzotti per la setta, Andrea si chiede come mai la presentatrice svizzera abbia troncato ogni rapporto con lui all’improvviso, senza una ragione concreta.

Il fratello di Michelle Hunziker attacca la sorella

“Hai dato alle stampe la tua biografia dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me”, si domanda. “Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto”, aggiunge.

“Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuovere”. Andrea però non serba rancore ed è pronto a perdonarla: “Non hai scritto il mio nome come se non esistessi, ma io sono qui: ti perdono e voglio riabbracciarti”.